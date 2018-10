Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN: Hoàn thành mục tiêu, tạo đột phá

(Dân Việt) Sáng ngày 15.10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) đã tổ chức Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 16 khóa VI với trọng tâm bàn luận 3 nội dung lớn liên quan đến vấn đề tam nông. Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN chủ trì hội nghị.

Giới thiệu nhân sự mới

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ 16 BCH T.Ư Hội NDVN khoá VI có nhiệm vụ thực hiện một số công việc để phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 3 nội dung quan trọng. Thứ nhất: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự BCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII. Thứ 2: Báo cáo tổng hợp ý kiến của Hội ND các tỉnh, thành phố và các tỉnh ủy, thành ủy vào Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Dự thảo Điều lệ Hội NDVN sửa đổi, bổ sung. Thứ 3: Cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII…”.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia BCH, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội NDVN khóa VII. Ảnh: T.H

Hội nghị đã nhất trí thông qua đề án nhân sự BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 do Ban Thường vụ T.Ư Hội gồm 119 ủy viên. Trong đó, số lượng ủy viên chuyên trách tại cơ quan T.Ư Hội gồm 35 đồng chí, cấp tỉnh, thành Hội 63 đồng chí; Bộ, ngành, đoàn thể 5 đồng chí; khối doanh nghiệp 5 đồng chí; khối các nhà khoa học 5 đồng chí, cán bộ hợp tác xã 3 đồng chí và hội viên tiêu biểu 3 đồng chí.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Việc thực hiện quy trình nhân sự BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tập trung phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc những nội dung đã được thông qua trong chương trình hội nghị lần này; bảo đảm trong nhiệm kỳ tới, công tác Hội và phong trào ND tiếp tục có nhiều đột phá mới, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho Hội NDVN.

“Để thực hiện mục tiêu trí thức hóa ND, thời gian tới các cấp Hội NDVN sẽ đổi mới công tác kết nạp hội viên, ND. Đó là mở rộng đối tượng kết nạp đến học sinh, thanh niên các trường THPT, cao đẳng, đại học là con em ND và mở rộng đến các nhà khoa học. Đồng thời tăng cường tập huấn cho hội viên, ND trước khi kết nạp vào Hội” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết.

Tiếp tục có nhiều đột phá mới

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết, vừa qua Đảng đoàn Hội NDVN đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về chương trình, nội dung và phương án nhân sự của BCH Hội NDVN khóa VII, Ban Bí thư đã cho ý kiến chỉ đạo vào 3 loại văn kiện: Kiểm điểm hoạt động của BCH khóa VI; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Hội NDVN trong thời gian tới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội NDVN.

Tinh thần cốt lõi ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư như sau: Thứ nhất: Đề nghị BCH T.Ư Hội tập trung lãnh đạo đại hội, đặc biệt là xây dựng tổ chức Hội để ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Thứ 2: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Hội trong giai đoạn mới theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa, văn minh hóa nông thôn và nâng cao trình độ của hội viên, ND; xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, một giai cấp ND giàu có và một vùng nông thôn văn minh.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc của các đại biểu tại hội nghị. “Hội nghị lần thứ 16 BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc T.Ư Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 không còn nhiều. Bên cạnh việc thực hiện tổng kết công tác Hội và phong trào ND năm 2018, các tiểu Ban Đại hội VII cần khẩn trương hoàn thành những công việc, chuẩn bị tốt nhất để Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN được diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị.