Hội Nông dân Thanh Hóa: “Bà đỡ” hiệu quả cho hội viên làm giàu

(Dân Việt) Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 25 đến 27.9.2018) tại TP.Thanh Hóa. Tại Đại hội lần này, Hội ND tỉnh Thanh Hóa tập trung tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào ND nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới.

Chủ động đổi mới để phát triển phong trào

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Hoàng Văn Lưu – Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội ND tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Đảng, Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo đến đời sống của ND. Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội lần thứ X Hội ND tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào ND nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới”.

Thanh Hóa là địa phương có số lượng ND chiếm trên 70% dân số và khoảng 42,5% lực lượng lao động xã hội. Bằng tinh thần lao động cần cù, ý chí tự lực tự cường, ND Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn do thiên tai, bão lũ, tích cực khai thác tiềm năng về đất đai, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề mới... nên đời sống của người ND ngày càng đổi mới. Công tác xây dựng tổ chức Hội đã có bước phát triển toàn diện cả về chất lượng và số lượng. Các cấp hội chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở và chi, tổ hội; các huyện, thị, thành hội tổ chức giao ban chủ tịch hội cấp xã mỗi tháng một lần; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội” của Ban chấp hành Tỉnh hội (khóa VII), nội dung sinh hoạt chi, tổ hội thiết thực, ngắn gọn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Hội…

Ông Hoàng Văn Lưu – Chủ tịch Hội ND Thanh Hóa trao tiền và gạo cho hội viên ND huyện Thạch Thành chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường sông Bưởi (năm 2016). ảnh: Hồng Đức

Do vậy nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm 71.956 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 535.629, tăng 15,2% so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ có 55.951 lượt cán bộ các cấp hội được tham gia 665 lớp tập huấn nghiệp vụ do T.Ư, tỉnh và huyện, thị, thành hội tổ chức. Do vậy phong trào ND phát triển mạnh, chất lượng hoạt động hội được nâng lên rõ rệt…

Đẩy mạnh công tác giúp hội viên thoát nghèo

Về đẩy mạnh công tác giúp hội viên thoát nghèo, từng bước cải thiện cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng,

Nhiệm kỳ qua, ND Thanh Hóa đã được Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Độc Lập hạng Nhất, 3 Huân chương Lao động các loại; Chính phủ tặng 2 Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và 8 bằng khen; Trung ương HND Việt Nam tặng 1 Cờ thi đua xuất sắc hàng năm, 3 Cờ thi đua xuất sắc cả nhiệm kỳ cho Hội ND tỉnh và 2 đơn vị cấp huyện, 360 bằng khen cho tập thể và cá nhân, 3.579 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; nhiều bằng khen của các bộ, ngành. Có 274 nông dân xuất sắc được T.Ư Hội, UBND tỉnh tặng bằng khen.

ông Hoàng Văn Lưu cho hay: Trong nhiệm kỳ qua phong trào giúp nhau xóa nghèo và sản xuất kinh doanh giỏi của ND Thanh Hóa đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Theo đó, trong 5 năm qua Hội ND Thanh Hóa đã vận động cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở của các huyện miền xuôi ủng hộ, giúp đỡ hội viện ND nghèo ít nhất 1 ngày lương trở lên, đồng thời phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm trao tặng cho hộ nghèo hơn 2.500 suất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng; đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, tương trợ được 233 tỷ đồng, hàng triệu ngày công và lương thực, thực phẩm, hàng hoá trị giá 102 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua Quỹ Hỗ trợ ND của Hội ND Thanh Hóa đã xây dựng được 32,2 tỷ đồng, nâng tổng số quỹ toàn tỉnh lên hơn 45,2 tỷ đồng; ủy thác và tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT hơn 9.400 tỷ đồng cho hội viên ND vay sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, qua phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo đã có 24.972 hộ ND được hội giúp đỡ, trong đó có 11.442 hộ thoát nghèo…

“Hội ND Thanh Hóa đang tiếp tục hợp đồng ủy thác và tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT để giúp nông dân vay vốn. Hiện nay, số dư nợ qua 2 ngân hàng là 9.424 tỷ đồng, tăng so với nhiệm kỳ trước là 4.903 tỷ đồng, đã giúp cho 202.447 hộ vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo. Từ hoạt động ủy thác, tín chấp với ngân hàng và qua vay vốn Quỹ Hỗ trợ ND của hội đã làm hạn chế thấp nhất tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn. Từ việc tuyên truyền vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo và việc thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo của tỉnh, Hội ND Thanh Hóa đã góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2,5-3% mỗi năm”- ông Lưu cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Hội ND Thanh Hóa, trong nhiệm kỳ qua các cấp hội đã ký hợp đồng trách nhiệm với các doanh nghiệp phân bón trong và ngoài tỉnh để tín chấp cho ND mua phân bón chậm trả, không lãi trên 31.000 tấn/năm; chủ động liên kết phối hợp chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường theo hướng bền vững.