Kho trống, đơn hàng nhiều, làm gì có chuyện đổ bỏ thanh long!

(Dân Việt) "Ai trồng thanh long có hàng đẹp cứ mang qua HTX Tầm Vu. Tôi đảm bảo thu mua giá tốt để xuất khẩu" - đó là khẳng định của ông Trương Quang An – Giám đốc HTX Thanh long Tầm Vu (huyện Châu Thành, Long An).

Thực tế, nhiều doanh nghiệp, HTX cho biết, họ vẫn thu mua thanh long ruột đỏ giá cao, thậm chí không có hàng để xuất khẩu.

Có mối bán nên giá cao

Hai ngày trước, tại huyện Châu Thành (Long An), ông Cao Văn Xị cho biết, thanh long của gia đình ông vẫn đang bán được giá 16.000 – 26.000 đồng/kg cho loại 2 và loại 1. Hiện tại, 2 loại này không hề giảm giá. Xấu hơn, thanh long loại 3 hiện bán 6.000 đồng/kg.

Sơ chế thanh long để xuất khẩu tại một cơ sở ở huyện Châu Thành. Ảnh: N.V

Theo các HTX trồng thanh long, tuần vừa qua khi vào đợt thu hoạch rộ thanh long, giá thị trường giảm mạnh do sản lượng quá nhiều. Tuy nhiên, chỉ bị chậm khoảng vài ngày, sau đó nhà vườn vẫn tiêu thụ hết thanh long thu hoạch.

Ông Xị kể, đợt này thanh long dưới Tầm Vu trúng mùa. Vườn nào cũng chín đỏ rực. Do thời tiết thuận lợi, lượng trái hàng mùa (chín tự nhiên theo mùa) còn nhiều hơn cả trái hàng đèn (chín do chong đèn điện). Nhưng do những ngày gần đây mưa lớn, vảy nấm xuất hiện nhiều trên trái, hình thức bề ngoài bị ảnh hưởng nên hàng loại 2 và loại 3 tăng lên.

Cũng do sản lượng tăng nhiều, hàng đem về kho của nhà máy không kịp xử lý phải để qua đêm, tai của thanh long sẽ bị mềm. Những loại này bị đẩy xuống loại 3. Nếu lại để qua 2 đêm bị đẩy xuống tiếp loại 4, phải đưa ra ngoài bán ép nước.

Nhiều nhà máy cũng đang thừa loại này nên không thu mua thêm. Đánh đồng tất cả các loại (bán xô), ông Xị bán khoảng 15.000 – 16.000 đồng/kg. Với giá bán này cùng với việc thanh long mùa thuận có chi phí sản xuất thấp, năng suất lại cao, ông vẫn có mức lời kha khá.

Ông Xị cho rằng những người làm thanh long sạch hoặc có đầu mối tiêu thụ ổn định thì không hề bị ảnh hưởng gì về giá. Ông vẫn bán hàng ổn định cho công ty nên không sợ ế hàng, giá giảm. “Chỉ những người mua bán hàng cho mối lái bên ngoài mới bấp bênh. Có khi thương lái đã đặt cọc nhưng dội hàng, không lấy vô kho được nữa, đành bỏ luôn. Nhà vườn gọi lái khác cũng không bán được vì họ cũng bận mua của những vườn đã đặt cọc từ trước” - ông Xị kể.

Ông Phan Văn Tấn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Thuận thông tin, giá thu mua hàng tại thủ phủ thanh long Bình Thuận đang nhích lên từng ngày. Hiện một số nơi thu mua thanh long loại 1 với giá 10.000 - 11.000 đồng/kg thay vì giá 8.000 đồng/kg thời điểm cách đây 2 tuần.

Tuy vậy, số lượng thanh long còn lại trên đồng ruộng không nhiều, hầu hết các nhà vườn đang dọn dẹp, thu hái trái nhỏ, trái dạt bỏ đi để chuẩn bị cho mùa chong đèn thanh long trái vụ sắp tới.

HTX đang thiếu hàng “đẹp” để xuất khẩu

Người dân phân loại, sơ chế thanh long để đưa đi xuất khẩu. Ảnh: N.V

Thực tế nhiều HTX, doanh nghiệp đang bị thiếu hàng thanh long đẹp để xuất khẩu. Ảnh: I.T

“Hiện tại, trên địa bàn huyện có khoảng 60 kho lạnh (công suất chỉ từ 100-120 tấn/kho, với hơn 200 cơ sở và doanh nghiệp đang tập trung thu mua thanh long xuất khẩu. Tuy nhiên, do sản lượng thu hoạch quá tập trung, có thời điểm lên tới trên 50.000 tấn cho nên hệ thống kho dự trữ, việc điều phối xe lạnh vận chuyển gặp nhiều khó khăn”. Ông Võ Văn Vấn - Trưởng phòng NNPTNT huyện Châu Thành

Ông Trương Quang An – Giám đốc HTX Thanh long Tầm Vu (huyện Châu Thành, Long An) cho biết, chỉ có thanh long hàng xấu, hàng dạt mới không bán được. Loại hàng này lâu nay cũng chỉ bỏ cho bò ăn hoặc bán đổ đống ngoài đường với giá rẻ bèo.

“Tại HTX Thanh long Tầm Vu, chúng tôi không đủ hàng để xuất khẩu. Từ sáng đến chiều, rất nhiều mối liên lạc hỏi hàng xuất khẩu nhưng tôi không có để đóng” - ông An kể.

Cụ thể, thanh long đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Trung Quốc, Thái Lan… hiện kho Tầm Vu vẫn mua xô loại 1 với giá 17.000 đồng/kg, còn ruột trắng giá 6.000 – 7.000 đồng/kg.

Ông An còn cho biết, một số người thu mua cùng ngành kể đang muốn thưa kiện những thông tin không chính xác gây nhầm lẫn trên thị trường. “Vì thị trường nước ngoài biết được những thông tin sai lệch, tưởng nhầm có nhiều người đang đổ bỏ thanh long sẽ càng ép giá. Lúc đó, nông dân mới gánh chịu thiệt hại thật sự!” - ông An bức xúc.

Cũng theo ông này, do mưa nhiều, nhiều vườn ngập úng, thanh long nứt vỏ, đỏ tai hoặc chín quá lứa nhiều nên khó kiếm được hàng đủ tiêu chuẩn. Đây là tình trạng chung của thanh long vụ thuận. Ngoài ra, đợt này trời mưa liên tục, thanh long ép nước (loại 4) nhiều nên các nhà máy ép không kịp, hàng dạt tăng nhiều.

Riêng thị trường Trung Quốc vẫn ăn hàng tốt, giá vẫn ổn. Có chăng là Trung Quốc siết chặt chất lượng sản phẩm, không mua tràn lan như trước. Đây cũng là điều chính đáng để bà con nâng cao chất lượng vườn thanh long.

“Bây giờ kho trống, đơn hàng thì nhiều mà không có hàng để giao thì sao lại bảo là giá thấp, thanh long đổ bỏ? Ai trồng thanh long có hàng đẹp cứ mang qua HTX Tầm Vu. Tôi đảm bảo thu mua giá tốt để xuất khẩu” - ông An khẳng định chắc nịch.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vina T&T, hiện doanh nghiệp này vẫn thu mua thanh long tại vườn của nông dân với giá 16.000 đồng/kg (ruột trắng); 24.000 đồng/kg (ruột đỏ) để xuất khẩu sang Mỹ.