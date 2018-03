Làm giàu nơi đất khách: 9X trồng hoa hồng "đút túi" 600 triệu đồng

(Dân Việt) 9X Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1991), quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội lên Bản Cá, Phường Chiềng An, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La thuê 1ha đất của bà con dân tộc Thái để trồng hoa hồng. Trung bình mỗi năm anh Cường đút túi 600 triệu đồng từ vườn hoa hồng. Đây là mô hình làm giàu nơi đất khách của chàng trai 9X thủ đô.

Năm 2015, anh Nguyễn Văn Cường cùng vợ lên Bản Cá thuê 1 ha đất trồng hoa hồng. Giống hoa hồng được anh mua từ các nhà vườn tại quê nhà (huyện Mê Linh, Hà Nội). Sau một thời gian ngắn trồng, vườn hoa hồng của anh Cường sinh trưởng và phát triển rất đều, ít hay bị sâu bệnh.

Trong những ngày đầu tháng 3.2018, những bông hoa hồng trong vườn gia đình anh Nguyễn Văn Cường bắt đầu nở khoe sắc, tỏa hương thơm dịu nhẹ...Nhiều khách hàng có thú vui chơi hoa và các tiểu thương chuyên bán buôn, bán lẻ các mặt hàng hoa đánh cả xe tải đến tận vườn thu mua. Ngoài ra, thấy vườn hoa hồng của gia đình anh Cường đẹp và rộng, có rất nhiều đôi uyên ương rủ nhau đến chụp ảnh cưới để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời.

Nét mặt vui mừng của anh Nguyễn Văn Cường khi năm nay vườn hoa hồng cho lãi lớn.

Chia sẻ với Dân Việt, Nguyễn Văn Cường cho hay: Tôi thuê đất trồng hoa hồng ở đây cũng được 3 năm nay rồi. Tôi trồng nhiều giống hoa hồng với màu khác nhau như: hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoa hồng phấn, để tạo ra nhiều mẫu mã cho khách hàng lựa chọn trong những ngày hội, lễ Tết. Bên cạnh đó, tôi đầu tư vốn lắp đặt hệ thống tưới tự động, để tiết kiệm chi phí chăm sóc, tạo môi trường và không gian tốt cho hoa phát triển...

Đến mùa hoa hồng khoe sắc, nhiều khách hàng đến tận vườn của anh Nguyễn Văn Cường để thu mua.

Theo anh Nguyễn Văn Cường, hoa hồng từ xưa đến nay, luôn là loài hoa được rất nhiều người yêu thích không chỉ bởi nét đẹp cuốn hút, sang trọng mà còn có hương thơm và nở hoa nhiều lần trong năm. Hoa hồng luôn là loài hoa được trồng phổ biến ở khắp mọi miền của đất nước. Trong quá trình làm vườn, rất nhiều khách hàng gọi điện đặt mua hoa hồng với số lượng lớn, để làm quà tặng cho bạn bè. Có những dịp anh Nguyễn Văn Cường còn không đủ hoa để cung cấp ra thị trường.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Nguyễn Văn Cường còn tạo công ăn việc làm cho 5 người công nhân tại địa phương.

Anh Nguyễn Văn Cường cho biết: Đối với hoa hồng, khâu cắt tỉa là quan trọng nhất, giúp cho hoa nở to, mập và tươi lâu. Do đó, tôi thường xuyên cắt tỉa những cành nhánh già, cành yếu, tạo tán cho cây, để kích thích cho cây hoa ra nhiều mầm, ngọn của các mầm sau này sẽ tựa nụ hoa. Khi hoa đến vụ thu hoạch, tôi thường đưa xuống Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên để tiêu thụ. Sau khi trừ phí chăm sóc, mỗi năm tôi có lãi 600 triệu đồng từ trồng hoa hồng.

Nhờ cách chăm sóc tốt và khoa học, vườn hoa hồng của gia đình anh Nguyễn Văn Cường sinh trưởng rất tốt.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Nguyễn Văn Cường còn tạo công ăn việc làm cho 5 công nhân tại địa phương. Mỗi tháng anh Nguyễn Văn Cường trả lương cho 1 công nhân là 3.900.000 đồng và bao ăn ở. Anh Nguyễn Văn Cường dự định thời gian tới, sẽ thuê, thầu thêm đất ruộng, để trồng hoa hồng nhằm tăng thêm doanh thu, lợi nhuận từ loài hoa này...