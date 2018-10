Làm nông vận tốt, Hội thêm vững mạnh

(Dân Việt) Sáng 12.10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) phối hợp Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng công tác nông vận và xây dựng Hội NDVN trong điều kiện mới”.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khẳng định: “Qua các giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta nhận thức ngày càng sâu sắc và toàn diện. Nông dân Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động nông dân thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng của Đảng và Nhà nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có phần trách nhiệm không nhỏ của các cấp Hội NDVN”.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thu Hà

Tại hội thảo, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã có bài tham luận xoay quanh quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của nông dân, công tác nông vận và Hội NDVN. Tư tưởng đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò quan trọng chiến lược của giai cấp nông dân và Hội NDVN đã được hiện thực hóa, nhận thức ngày càng sâu sắc và thực hiện sáng tạo.

Trải qua 88 năm thành lập, hoạt động và trưởng thành, Hội NDVN luôn được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng theo tư tưởng lấy dân là gốc, dân là chủ, dân làm chủ, lực lượng và quyền hành đều ở nơi dân, dân cần có Đảng và Đảng phải giữ mối liên hệ mật thiết với dân. Đi lên CNXH theo mô hình CNXH Việt Nam với 8 đặc trưng, 8 phương hướng cơ bản và 8 mối quan hệ lớn, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải tri thức hóa nông dân, công nghiệp hóa nông nghiệp, văn minh hóa, hiện đại hóa nông thôn.

7.000 dự án được vay vốn

Các đại biểu lắng nghe và nghiên cứu các tham luận tại hội thảo. Ảnh: T.H

Trình bày tham luận Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo và làm giàu theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Trưởng ban Điều hành Quỹ HTND (T.Ư Hội NDVN) - ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Hội NDVN thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình “làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm” đã thay đổi trong cách nghĩ, đổi mới phương thức hoạt động với sự ra đời và phát triển của Quỹ HTND. Hơn 20 năm qua (1996 - 2018), Quỹ HTND luôn đồng hành cùng nông dân, trực tiếp hỗ trợ giúp nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đến 30.6.2018 đã đạt trên 2.909 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 2.857 tỷ đồng, đầu tư cho 139.370 hộ vay thông qua hơn 7.000 dự án nhóm hộ.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên Trần Thị Tuyết Hương cho biết: Trong những năm qua, BCH Hội ND tỉnh đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng. Theo đó, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên đã tích cực tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân.

“Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp Hội tỉnh Hưng Yên quản lý là hơn 65,5 tỷ đồng. Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp Hội ND xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao. Các cấp Hội ND Hưng Yên còn nhận nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT với tổng số vốn trên 1.528 tỷ đồng cho trên 34.000 lượt hội viên, nông dân vay vốn ” – bà Hương thông tin.

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Những tham luận tại hội thảo lần này sẽ được tổng hợp để góp ý kiến vào dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 sắp tới”.