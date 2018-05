Ngắm siêu trang trại du lịch nông nghiệp 5 sao đầu tiên ở Việt Nam

(Dân Việt) Toạ lạc bên bờ biển Quảng Nam thơ mộng, nông trường nông nghiệp công nghệ cao VinEco Nam Hội An (thuộc quần thể Vinpearl Nam Hội An) gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc độc đáo cùng những khu vườn nông sản tươi mát, đủ sắc màu… Nghỉ dưỡng và khám phá mô hình du lịch - nông nghiệp 5 sao có 1 không 2 tại Việt Nam hứa hẹn là trải nghiệm độc đáo cho du khách khi tới Vinpearl Nam Hội An hè này.

Nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An, nông trường thứ 15 của Vingroup có diện tích gần 20ha, chia thành từng khu vực như: khu nhà kính, khu kính màng, khu đồng ruộng và khu sau thu hoạch… VinEco Nam Hội An đặc biệt với khu nhà kính Dome rộng tới 1.000m2. Đây cũng là nông trường được Vingroup đầu tư mô hình canh tác hiện đại, thông minh theo chuẩn nông nghiệp 4.0 của các quốc gia nông nghiệp hàng đầu thế giới như Pháp, Irsael, Singapore… Đến với Vinpearl Nam Hội An, du khách không chỉ được tận hưởng những dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, mà còn có cơ hội trải nghiệm khu vườn mát lành trong hệ thống nhà kính hiện đại bậc nhất với tầng tầng lớp lớp rau củ và cây trái. Tại Việt Nam, Vingroup là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình kết hợp nông nghiệp – du lịch 5 sao này. Những quả dâu tây căng mọng chuẩn bị được thu hoạch lứa đầu tiên, khẳng định khả năng canh tác các loại nông sản “khó tính” nhất với chất lượng tốt nhất. Du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, từ các nước Pháp, Singapore, Nhật Bản và Israel hiển diện mặt tại khu vườn xanh mát. Các công nghệ điều khiển khí hậu, kiểm soát dinh dưỡng cho cây qua hệ thống máy tính tự động… sẽ giúp cây trồng không bị phụ thuộc vào thời tiết bên ngoài cho năng suất và chất lượng tốt nhất. Khu nhà kính Dome với quy trình vận hành khép kín, mật độ canh tác cao gấp từ 3 đến 4 lần so với hình thức canh tác truyền thống, tạo lên tầng tầng lớp lớp xanh mát ấn tượng. Những sản phẩm của VinEco không chỉ đẹp về màu sắc, hình dạng và còn đảm bảo về độ ngọt và mùi vị theo đúng đặc tính của giống nhờ máng chứa dinh dưỡng được kiểm soát chặt chẽ, nước dinh dưỡng được tuần hoàn liên tục với bể trung tâm để duy trì nồng độ. VinEco Nam Hội An hiện sản xuất các loại rau ăn lá (rau xà lách, rau muống, rau cải ngọt, rau cải chíp, rau cải xanh), rau gia vị, Rau ăn quả (dưa chuột, dưa lê, dưa lưới, cà tím, ớt sừng ngọt, cà chua cherry,…), Trái cây (dừa xiêm lùn, lựu đỏ, xoài Thái, xoài Đài Loan, xoài Úc, chà là, táo vàng). Vừa nghỉ dưỡng, vừa khám phá nông sản với những tầm nhìn xanh – VinEco Nam Hội An nói riêng và Vinpearl Nam Hội An nói chung thực sự là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch hè này của các du khách. Những công nghệ đang áp dụng tại nông trường VinEco Nam Hội An: Công nghệ nhà kính điều khiển khí hậu hiện đại từ Công ty Marchegay – Pháp. Công nghệ canh tác nhiều tầng từ Công ty SkyUrban – Singapore. Công nghệ sản xuất trong nhà màng nhập khẩu từ Công ty Teshuva Agricultural Project (TAP) – Israel. Công nghệ tưới thông minh, tiết kiệm từ Công ty Netafim – Israel. Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An là quần thể du lịch nghỉ dưỡng và khám phá duy nhất tại Việt Nam kết hợp nghỉ dưỡng biển, công nghệ giải trí thời thượng bao gồm: thiên đường vui chơi giải trí Vinpearl Land; River Safari - công viên bảo tồn động vật bán hoang dã du khảo bằng đường thủy đầu tiên tại Việt Nam; khu du lịch sinh thái VinEco. Ôm trọn 1.300m bờ biển Bình Minh nguyên sơ, Vinpearl Nam Hội An có hệ thống phòng họp, hội nghị hiện đại, tiện nghi; sân golf 18 hố… đem đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn nhất cho mỗi du khách đến với Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An.

