Nghệ An: Đẩy mạnh đưa công nghệ vào sản xuất

(Dân Việt) Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều nhấn mạnh, trước tình hình mới các cấp Hội tỉnh Nghệ An phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên ND chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là trong lĩnh vực tam nông.

Đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDViệt Nam phát biểu tại Đại hội Hội ND Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: C.T

Cụ thể, Hội cần cung cấp kịp thời các thông tin thị trường, giá cả nông sản, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất, các sản phẩm công nghệ trong sản xuất nông nghiệp trong nước và các nước tiên tiến có nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để ND lựa chọn và ứng dụng vào sản xuất…

Các cấp hội cần kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên, mở rộng đối tượng trí thức, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để kết nạp vào tổ chức Hội.

Trong thời gian tới, Hội ND các cấp cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho những nông dân SXKDG làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, phấn đấu mỗi xã xây dựng 1 hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả tiến tới góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó Hội ND Nghệ An cần phải đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh, đẩy lùi tệ nạn xã hội trong nông thôn...

Đặc biệt trong nhiệm kỳ mới, Hội ND Nghệ An cần thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; phân công nhiệm vụ rõ ràng. Mỗi thành viên trong BCH phải chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong công việc, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, bức xúc của ND để cùng các cấp các ngành kịp thời tháo gỡ.