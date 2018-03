Nghệ An: Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

(Dân Việt) Ngày 10.3, hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư vào Nghệ An sẽ được tổ chức. Qua 10 năm, rất nhiều dự án quy mô lớn đã “đổ” vào tỉnh này, hoạt động hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Qua đó, Nghệ An khẳng định, tiếp tục là điểm đến đầy hấp dẫn của các nhà đầu tư.

10 năm, 980 dự án, 276.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, trong 10 năm qua, Nghệ An thu hút được 980 dự án đầu tư. Trong đó, có 927 dự án đầu tư trong nước và 53 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 276.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 9 (năm 2017). Ảnh: VGP

Thu hút trên 800 đại biểu Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ thu hút khoảng trên 800 đại biểu. Trong khuôn khổ chương trình, Nghệ An sẽ tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo các cấp, tạo điều kiện cho các ngân hàng gặp gỡ các nhà đầu tư, dự lễ khởi công dự án KCN Hemaraj (Thái Lan) tại huyện Nghi Lộc. Tỉnh cũng sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề về đầu tư, tôn vinh, khen thưởng 10 nhà đầu tư có thành tích trong công tác đầu tư, kết nối các hoạt động đầu tư.

Có thể nói, 10 năm thực hiện tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư (2009 - 2018) cũng chính là thời gian nguồn vốn đầu tư “đổ” về Nghệ An nhiều nhất từ trước tới nay.

Nhìn lại năm 2017, tỉnh này đã cấp mới cho 176 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 14.500 tỷ đồng.

Chỉ tính Tập đoàn TH, qua 10 năm, riêng tập đoàn này đã đầu tư hàng chục dự án với tổng vốn trên 65.000 tỷ đồng. Các dự án này đều do Ngân hàng Bắc Á tài trợ tín dụng và tư vấn đầu tư. Nhiều dự án đi vào hoạt động rất hiệu quả như: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa quy mô công nghiệp tập trung của Tập đoàn này (vốn đầu tư 1,2 tỷ USD); Dự án trồng rau sạch và hoa trong nhà kính FVF (vốn đầu tư 2.423 tỷ đồng); Dự án Xi măng Tân Thắng (vốn đầu tư 4.999 tỷ đồng); Nhà máy nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên (vốn đầu tư 1.176 tỉ đồng); Dự án bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu chất lượng cao gắn với phát triển rừng bền vững...

Tổng Công ty Rượu, Bia và Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với 2 dự án tổng vốn đầu tư 2.188 tỷ đồng: Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam và Nhà máy bao bì Sabeco. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên có 4 dự án - số vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng; Tập đoàn Hoa Sen có Tôn Hoa Sen Nghệ An 1 (vốn đầu tư 2.300 tỉ đồng); Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An 2 (vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng).

Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup với Dự án Tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội (tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng).

Bên cạnh đó là một loạt các dự án đầu tư nước ngoài tầm cỡ như: Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, viễn thông Hitech BSE Việt Nam với số vốn 630 tỷ đồng của Tập đoàn BSE Hàn Quốc; Trung tâm Công nghiệp thực phẩm miền Bắc tại Nghệ An (tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng) của Tập đoàn Masan Việt Nam; Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin AustFeed Nghệ An (tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng), Trung tâm Giống heo hạt nhân công nghệ cao (vốn đầu tư 350 tỷ đồng)…

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Theo ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư thường niên đã trở thành hội nghị truyền thống hàng năm sau Tết Nguyên đán của tỉnh Nghệ An.

“Đây là dịp để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, cơ chế và chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Nghệ An với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước; là diễn đàn cho các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Khác với các hội nghị lần trước, hội nghị lần này là tròn 10 năm tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư. Do đó, ngoài tổ chức hội nghị thường niên, đây còn là dịp để tỉnh Nghệ An đánh giá, tổng kết kinh nghiệm quá trình tổ chức hội nghị” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa cho hay.

Cũng theo ông Hoa, qua hội nghị này, tỉnh sẽ tập hợp các ý kiến, xây dựng, ban hành những chính sách thu hút đầu tư đúng đắn và phù hợp hơn để Nghệ An tiếp tục thúc đẩy các dự án ký kết, hợp tác triển khai đúng cam kết; xây dựng các chương trình hành động, hỗ trợ và đồng hành xuyên suốt đối với các nhà đầu tư.

“Chúng tôi kỳ vọng, đây là “cú hích” thực sự cho các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực liên quan, cải cách thủ tục hành chính phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nói.

Được biết, năm 2018, Nghệ An đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Tỉnh Nghệ An cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với tất cả những nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất.