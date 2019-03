Quảng Nam: Đề xuất xây dựng khu chế biến dược liệu 200ha

(Dân Việt) UBND huyện Nam Trà My đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam dành khoảng 200ha diện tích tại Khu Kinh tế mở Chu Lai để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, sản xuất dược liệu tập trung.

Ngày 4.3, UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 18 diễn ra vào tháng 3.2019 có 2 gian hàng trưng bày giới thiệu cây sâm Ngọc Linh do 5 hộ trồng sâm tại 3 chốt có sản phẩm sâm củ của xã Trà Linh tham gia trưng bày và bán tại phiên chợ; hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh như: Sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu. Có 10 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh, Quế, dược liệu; 10 xã trên địa bàn huyện tham gia và một gian hàng trung tâm trưng bày sản phẩm làm từ sâm Ngọc Linh, quế Trà My và cây dược liệu.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh diễn ra hàng tháng ở huyện Nam Trà My

“Trong những ngày diễn ra phiên chợ có trên 900 lượt người đến thăm quan, mua sắm, với doanh thu thống kê được khoảng 2,6 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 27 kg (thời gian này, cây sâm đang mùa phát triển nên hạn chế khai thác, do vậy số lượng sâm củ vào phiên chợ không có để bán cho khách), thu về gần 2,3 tỷ đồng…” – UBND huyện Nam Trà My cho biết.

Củ sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế cao, mỗi kg sâm có giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng

Theo UBND huyện Nam Trà My, để đảm bảo công tác kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện, nhất là sản phẩm sâm củ đưa vào phiên chợ sâm Ngọc Linh, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, máy móc phục vụ công tác kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh.

“Sâm Ngọc Linh là một loại dược liệu quý, có những giá trị to lớn về mặt dược học, nên nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh diễn ra rất mạnh, giúp người dân đồng bào miền núi huyện Nam Trà My tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững trong thời gian qua.

Hiện nay, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh, đồng thời đã quy hoạch trên 15.000 ha tại 7 xã của huyện Nam Trà My để phát triển vùng sâm nguyên liệu, kêu gọi nhiều doanh nghiệp vào đầu tư phát triển vùng sâm nguyên liệu, do đó nhu cầu nguồn cây giống sâm Ngọc Linh trong thời gian đến là rất lớn, điều này đặt ra yêu cầu phải có nhưng giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo tồn và cung ứng nguồn giống có chất lượng, do vậy đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ đưa sâm Ngọc Linh vào chương trình giống Quốc gia.

Cây sâm Ngọc Linh hàng chục năm tuổi được bày bán ở phiên chợ sâm

Để phát triển nguồn dược liệu, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cần xây dựng vườn bảo tồn và phát triển dược liệu Quốc gia tại huyện Nam Trà My, với diện tích 240 ha.

Huyện Nam Trà My đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam dành 200ha ở Khu kinh tế mở Chu Lai để xây dựng khu chế biến dược liệu

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là các huyện miền núi, trong đó có Nam Trà My đang tập trung phát triển cây dược liệu. Vì vậy, để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm của người dân, chế biến sâu các loại cây dược liệu, đem lại giá trị kinh tế cao theo chuổi giá trị, đề nghị UBND tỉnh dành khỏang 200ha diện tích tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, với cơ chế ưu đãi để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, sản xuất dược liệu tập trung” - huyện Nam Trà My đề xuất.