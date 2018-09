Rừng táo sơn tra hơn 150 tuổi, "đẻ" sòn sòn, cho cả tạ quả/cây

(Dân Việt) Những cây táo sơn tra cổ thụ, thân xù xì, rêu bám đầy quanh gốc, vươn mình đứng hiên ngang giữa những ngọn núi cao trùng điệp, quanh năm mây mù sương phủ, bất chấp mưa nắng, gió bão. Như lộc trời ban, những cây táo sơn tra này đang mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho bà con các dân tộc vùng cao ở xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Do nằm ở độ cao từ 1.500m – 2.000m, nhiệt độ trung bình từ 15 độ C – 20 độ C, quanh năm khí hậu mát mẻ, nhiều sương lạnh nên táo có vị thơm ngon đặc trưng ít nơi nào có được. Vì thế trái sơn tra Bắc Yên được nhiều khách tiêu dùng ưa chuộng.

Những cây sơn tra cao từ 20m – 30m tỏa bóng xanh ngát khắp các triền đồi, bao phủ quanh bản của bà con dân tộc Mông, ở bản Nậm Lộng, xã Hang Chú (Bắc Yên).

Những cây táo sơn tra cổ thụ, thân xù xì nhưng năm nào cũng ra hoa kết trái, mỗi cây cho hàng tạ quả, mỗi ngày phải có 2 – 3 người hái mới hết trái chín trên 1 cây.

Anh Giàng A Chinh, ở bản Nậm Lộng, chia sẻ: Táo cổ thụ ở những ngọn núi quanh bản Nậm Lộng này có từ đời ông, đời cụ chúng tôi, hàng trăm năm về trước. Đến nay, đã hơn 150 năm nhưng năm nào cây cũng cho quả.

Táo sơn tra Bắc Yên bắt đầu cho thu hoạch từ tháng cuối tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, giá bán trung bình từ 5.000đ – 10.000đ/kg tùy loại. Vài năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng táo và các sản phẩm từ táo tăng lên nên táo sơn tra đã trở thành một trong loại quả được nhiều khác tiêu dùng ưa chuông. Điều đó, giúp cho bà con nông dân vùng cao Bắc yên có thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống.