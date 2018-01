Táo Nhật to như quả bưởi, giá nửa triệu đồng/kg ồ ạt vào Việt Nam

(Dân Việt) Mặc dù có giá bán cao hơn nhưng táo nhập khẩu từ Nhật Bản đang được nhiều người dân các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM ưa chuộng. Đặc biệt là vào dịp cuối năm này, nhiều người đang săn lùng và đặt hàng trước những loại táo cao cấp, to như quả bưởi để dùng làm quà biếu, tặng.

Nếu trước đây, thị trường chỉ xuất hiện các loại táo từ Mỹ, Pháp, New Zealand hay Canada thì nay táo Nhật được nhập về Việt Nam khá nhiều với đầy đủ các chủng loại, như táo Fuji, táo Kinsei, Sekai - Ichi.

Những trái táo Aomori xuất khẩu sang Việt Nam được trồng bằng kỹ thuật ưu việt nên có chất lượng cao và mùi vị rất thơm ngon. Hiện nay, 90% táo Nhật Bản được xuất ra nước ngoài là giống táo được trồng ở tỉnh Aomori, trong đó hơn một nửa là được trồng tại thành phố Hirosaki.

Chị Nguyễn Thị Dung - một chủ cửa hàng trái cây trên đường Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Hiện mỗi tháng cửa hàng nhập về khoảng 100kg táo Nhật Bản các loại, trong đó phần lớn là táo Aomori. Loại táo này rất thơm ngon, bước vào cửa hàng là đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, hấp dẫn. Táo có trọng lượng khá lớn, trung bình 400 -700 gram/quả, có màu sắc đỏ đẹp nên thích hợp làm quà biếu, tặng".

Chị Dung cũng cho biết thêm, táo Nhật chính thức được nhập khẩu vào Việt Nam khoảng cuối năm 2016, vì thế những cửa hàng chuyên kinh doanh hoa quả nhập khẩu như chị lập tức tìm hiểu ngay. Theo đó, táo Nhật xuất khẩu có nguồn gốc chủ yếu ở tỉnh Aomori, trong đó hơn một nửa là được trồng tại thành phố Hirosaki và được nông dân chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Từ lúc còn ở trên cây, chúng đã được bọc trái kỹ càng để ngăn ngừa côn trùng thâm nhập, cắt bỏ hoa và quả nhỏ để tập trung dinh dưỡng cho các trái lớn, hay sử dụng tấm phản quang giúp trái táo hấp thụ được ánh mặt trời để có màu sắc đều, đẹp. Việc phân tích thổ nhưỡng, phân tích dư lượng thuốc trừ sâu hay phân tích độ phóng xạ cũng được thực hiện kỹ càng để đảm bảo chất lượng từng trái táo.

Những trái táo "thần kỳ" được trồng theo chế độ chăm sóc đặc biệt tại trang trại của ông Okinori Kimura - một nông dân Nhật Bản nổi tiếng nhờ phương pháp trồng táo không cần phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

"Khách hàng rất ưa chuộng táo Nhật không chỉ bởi nông sản nước Nhật luôn nổi tiếng về chất lượng, còn bởi đây là loại táo không hề được sử dụng bất kỳ một loại thuốc sâu và phân bón, không cần cho vào tủ lạnh mà vẫn có thể để được tới 4 năm liền mà vẫn không bị hỏng. Có thể ăn cả vỏ sau khi rửa sạch bằng nước. Vỏ của loại này có lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao hơn thịt táo" - chị Lan thông tin.

Tại thị trường TP.HCM, theo khảo sát của PV tại siêu thị hàng nội địa Nhật Bản trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) cho thấy, giá bán táo Aomori tại đây hiện vào khoảng 350.000 đồng/kg. Quản lý tại siêu thị này cho biết, mặt hàng này khá hút khách, đặc biệt là táo đóng hộp làm quà biếu.

Loại này có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Đây là loại táo có hương thơm tự nhiên đặc trưng hơn hẳn các loại táo khác.

Các trái táo Nhật Bản được bày biện bắt mắt tại một siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: I.T

Để có mức giá tốt cho khách, siêu thị này nhập trực tiếp từ Nhật qua đường chính ngạch. “Trước mắt chúng tôi nhập một container (20 tấn) để phục vụ khách ăn và làm quà dịp Tết Nguyên Đán", vị này nói.

Cùng với loại táo Aomori, loại táo nổi tiếng khác của Nhật là Sekai - Ichi cũng đang được xách tay nhiều về Việt Nam. Loại này mỗi trái nặng từ 600 gram đến 1kg, giá bán khoảng 450.000 - 500.000 đồng/kg. Loại này tuy không thơm bằng táo Aomori nhưng màu sắc khá bắt mắt và giòn.

Táo Sekai - Ichi đang được xách tay khá nhiều về Việt Nam. Loại này mỗi trái nặng từ 600 gram đến 1kg, có màu sắc đẹp và giòn ngon khó cưỡng. Ảnh: Hải Dương

Vỏ táo căng bóng màu đỏ sậm, vị giòn ngọt và thơm đậm đà, đặc biệt, có những quả có nặng tới 1kg,... loại táo Sekai-ichi của Nhật Bản đang được nhiều người tìm mua để làm quà biếu Tết dù giá của chúng lên tới nửa triệu đồng/kg.

Bên cạnh hai loại táo nổi tiếng trên, các cửa hàng trái cây, siêu thị Nhật tại TP HCM còn bán thêm 5 loại khác cũng có nguồn gốc Nhật Bản, gồm táo Fuji giá 340.000 đồng/kg, 2 loại Shinano 370.000 đồng/kg, Koko giá 500.000 đồng/kg, Haruka giá 550.000 đồng/kg.

Anh Phạm Đức Hùng, chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cũng cho biết thêm, hiện táo Sekai-ichi được nhập về Việt Nam theo cả đường xách tay lẫn chính ngạch.

Để có những trái táo Sekai-ichi thơm ngon nổi tiếng, những nông dân trồng táo của Nhật Bản phải có chế độ chăm sóc hết sức cầu kì, hoàn toàn thủ công. Táo sau khi thu hoạch được rửa sạch bằng mật ong để giữ độ tươi.

Anh Bánh cho hay táo Sekai-ichi của Nhật nặng trung bình 4 lạng/trái, chu vi trung bình từ 12-18cm, đã được bán trong siêu thị một thời gian. Nhưng riêng loại khủng nặng từ 6-8 lạng, thậm chí 1kg thì hiếm. Với kích cỡ này, táo Sekai-ichi được xếp vào hàng lớn nhất trong các loại táo.

Để có những trái táo ngon và to khủng như thế này, người trồng phải áp dụng theo phương pháp hoàn toàn thủ công. Cụ thể, các ruộng trồng táo đều được người nông dân trực tiếp tỉ mỉ thụ phấn bằng tay, mỗi quả sau khi thu hoạch được rửa sạch bằng mật ong để luôn giữ được độ tươi mát, tránh bị va đập mạnh dẫn đến dập nát.

“Khách đặt hàng yêu cầu trái càng to càng tốt vì chúng trông rất thích mắt. Tuy nhiên, trái to thế này không nhiều. Tôi phải liên hệ trực tiếp với nhà vườn để chọn lựa kỹ, sau đó đóng gói gửi về Việt Nam. Mỗi tuần một lần, tôi nhập gần 1 tạ táo nhưng chỉ đủ trả hàng cho đơn đặt trước, may ra thì dư 1-2 trái cho khách lẻ. Ai muốn mua lại phải đợi đến lần đặt sau”, anh Hùng cho hay.