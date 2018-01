Thời tiết 11/1: Rét đậm, rét hại ở miền Bắc còn kéo dài 1 tuần nữa?

(Dân Việt) Chiều 10.1, trao đổi với NTNN, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai - cho biết, hiện nay đang có đợt không khí lạnh mới tăng cường khiến cho nhiệt độ các tỉnh phía Bắc tiếp tục giảm.

Đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài đến hết 14.1. Ông Hải cho hay, chiều 10.1, tất cả các tỉnh phía Bắc đang tiếp tục giảm nhiệt, ở Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ tiếp tục giảm xuống còn 2,1 độ C, đêm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh, khả năng chỉ còn 1 độ, có thể sẽ xuất hiện băng giá.

Người già, trẻ nhỏ ở xã Tạ Bú (Mường La, Sơn La) ngồi vây quanh đống lửa để sưởi ấm vì lạnh. Ảnh: Vì Văn Định

Lý giải việc nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, ông Hải cho rằng do không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Nguyên và một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Dự báo thời tiết trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm 10 và ngày 11.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Đông Nam Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường, từ nay đến hết ngày 14.1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ C, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Hà Nội từ nay đến hết ngày 14.1 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-12 độ C. Phải sang ngày 15.1, toàn miền Bắc mới bắt đầu ấm dần lên.

Trong đêm 10.1 với xu hướng giảm nhiệt sâu như thế này, nhiều khu vực ở các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ có băng giá, cụ thể như Fansipan (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Phó Bảng (Hà Giang), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)...

Nhận định về tình hình thời tiết trong thời gian tới, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết: Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc từ tháng 1 đến tháng 4.2018 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và có khả năng ở mức thấp hơn so với nhiệt độ trung bình các tháng cùng thời kỳ của mùa đông – xuân năm 2016-2017. Trong mùa đông - xuân 2017-2018 các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 1 và tháng 2.2018. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 5-7 ngày.

Lý giải tình hình rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong tháng 1-2.2018, ông Lê Thanh Hải - cho biết, do hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái La Nina và được dự báo sẽ duy trì trạng thái La Nina trong các tháng đầu năm 2018 do đó thời điểm này sẽ xảy ra mưa nhiều, các đợt rét đậm rét hại cũng sẽ kéo dài hơn.