“Tổ đoàn kết khai thác” giúp ngư dân an tâm

(Dân Việt) Đây là mô hình khai thác xa bờ, gắn với dịch vụ hậu cần, thu mua, sơ chế biến, bảo quản sản phẩm trên biển. Các hội viên giúp đỡ nhau trong khai thác, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố, đồng thời góp phần bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Hiện, mô hình này có sự tham gia của hơn 890 thuyền công suất lớn với 130 tổ.

Hiện nay, tàu cá tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận) có 1.700 chiếc, trong đó có gần 900 chiếc thuyền công suất lớn đánh bắt xa bờ, làm dịch vụ thu mua, hậu cần, sơ chế trên biển. Sản lượng khai thác thủy sản hàng năm ước đạt 55.000 tấn/năm.

Ngư dân Phan Thiết phấn khởi sau chuyến đánh bắt thành công. Ảnh: L.Q

Ông Đặng Thanh Tấn-Chủ tịch Hội Nông dân TP.Phan Thiết cho biết: “Để hoạt động của tổ đoàn kết khai thác trên biển thêm hiệu quả, trong những năm qua, Hội đã phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan tăng cường các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ ngư dân trong phát triển nghề cá bằng các chương trình phối hợp khuyến ngư, hỗ trợ vay vốn tín dụng, vốn quỹ hỗ trợ nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng hiệu quả cao vào sản xuất khai thác thủy sản”.

Đặc biệt, nhờ Hội tích cực chủ động phối hợp với các ngành chức năng, Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đã góp phần làm cho hội viên ngư dân nắm chắc tình hình, nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Từ đó tạo được ý thức chấp hành pháp luật về biên giới biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.

Theo ông Tấn, để phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế về đánh bắt thủy sản kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo, cần tiếp tục tăng cường giáo dục ngư dân chủ trương của Chính phủ đối với việc vi phạm vùng biển nước ngoài, các khu vực biển được khai thác, không được phép khai thác một cách cụ thể.