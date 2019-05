Trợ lực cho nông dân mở rộng quy mô sản xuất

(Dân Việt) Những năm qua, Hội ND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã tạo điều kiện cho các hội viên, đặc biệt là các hộ nuôi trồng thủy sản được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Những hộ được vay vốn Hội đã có thêm thuận lợi mở rộng quy mô nuôi trồng, tăng sản lượng, dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Sửa ao đầm, mua con giống

Điển hình như tại phường Nam Hòa, từ năm 2017 đến nay đã có 38 hộ được vay vốn Quỹ HTND để phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Tổng số tiền vốn Quỹ HTND Hội đã giải ngân trên địa bàn phường Nam Hòa là trên 1,1 tỷ đồng. Số vốn này được các hộ dùng để tu bổ, gia cố ao đầm, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.

Hội Nông dân thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) giải ngân vốn Quỹ HTND cho hội viên, nông dân. Ảnh: Ngọc Ánh

Gia đình anh Hoàng Văn Chính (thôn 3, phường Nam Hòa) bắt đầu nuôi trồng thủy sản từ những năm 2000. Mỗi năm gia đình anh đều phải tu sửa ao đầm, nhưng do vốn ít nên bờ đầm, cửa cống không được kiên cố, chắc chắn. Với số tiền vay từ nguồn Quỹ HTND là 70 triệu đồng, trong thời hạn 24 tháng, phí quản lý là 0,7%/tháng, gia đình anh đã có điều kiện để tu bổ đầm nuôi tôm chắc chắn hơn.

Anh Chính cho biết: Từ khi bờ đầm, cửa cống được tu bổ kiên cố, gia đình anh đã không còn nỗi lo vỡ đầm khi mùa mưa bão đến, nên đã yên tâm đầu tư mở rộng diện tích nuôi trồng lên 9ha.

Cùng với việc tu bổ, gia cố ao đầm, từ nguồn vốn vay của Quỹ HTND, các hộ nuôi trồng cũng có điều kiện đầu tư mua giống để nuôi tôm, cua, cá kết hợp theo hình thức quảng canh cải tiến ở các vùng trung và hạ triều.

Ông Vũ Hoài Nam (thôn 3, phường Nam Hòa) cho hay, năm nay gia đình ông đã thả khoảng 1 triệu con giống tôm sú, 4 vạn cua giống và khoảng 5.000 con cá đối, với đa phần vốn vay từ Quỹ HTND. Có thể thấy, các hộ được ưu tiên vay vốn đều đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Nhu cầu còn lớn

Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, đã có gần 100 hộ nuôi trồng thủy sản của thị xã Quảng Yên được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với hơn 7.000 hộ nuôi trồng thủy sản ở thị xã Quảng Yên thì việc mở rộng diện tích ao đầm, chuyển từ nuôi quảng canh sang thâm canh và nuôi công nghiệp đòi hỏi lượng vốn rất lớn. Chính vì vậy, để tiếp tục phát triển sản xuất, các hộ nuôi trồng thủy sản ở Quảng Yên vẫn đang thực sự khát vốn, nhu cầu được vay vốn Quỹ HTND của người dân còn rất lớn. Bà Bùi Thị Mài (khu 4, phường Nam Hòa) cho biết, với số tiền vay 70 triệu đồng từ Quỹ HTND, gia đình bà hiện chỉ đủ đầu tư mua giống, thức ăn, guồng quay nước cho một ô đầm nuôi tôm. Trong khi gia đình bà đang có 3 ô nuôi tôm, nên mong muốn được vay khoảng 150 triệu đồng thì mới đáp ứng đủ nhu cầu. Cũng như hộ bà Mài, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản khác đều mong muốn được nâng mức vay Quỹ HTND từ 100 triệu đồng trở lên để có điều kiện mở rộng quy mô nuôi trồng, chuyển từ quảng canh sang thâm canh và nuôi công nghiệp.

Nắm bắt được nguyện vọng của bà con, Hội ND thị xã Quảng Yên đã tìm nhiều giải pháp để nâng mức vốn vay, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng cao của hội viên. Ông Trần Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội ND thị xã Quảng Yên cho biết: Đầu năm 2019, Hội ND tỉnh đã cấp ủy thác cho Hội ND thị xã 500 triệu đồng Quỹ HTND. Hội đã đề nghị tỉnh tiếp tục cấp bổ sung Quỹ HTND và không luân chuyển trong năm tiếp theo để Quảng Yên quay vòng cho các hộ chưa được vay.

Bên cạnh đó, theo ông Trần Mạnh Thắng - Hội ND thị xã cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả nguồn quỹ cũng như dẫn thêm vốn từ các kênh tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT cũng như các ngân hàng thương mại khác nhằm tạo điều kiện để nhiều hộ được vay vốn hơn.

Có thể khẳng định, Quỹ HTND trên địa bàn thị xã Quảng Yên là một trong những nguồn tín dụng quan trọng, trợ giúp nông dân nói chung, các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn nói riêng, phát triển quy mô, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp, sản xuất hàng hóa tập trung. Nguồn vốn Quỹ HTND cũng góp phần đưa các hoạt động của Hội ND sát với nhu cầu thực tiễn của nông dân, nâng cao vai trò, vị thế của Hội ND trong hệ thống chính trị cũng như uy tín trong hội viên, nông dân…