Trúng đậm "lộc biển" to, ngon, chắc và giòn thu về hàng trăm triệu

Những ngày này, nhiều chủ tàu hành nghề lưới hồng ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) rất phấn khởi vì chỉ vài chuyến biển ra khơi đánh mực nang, họ kiếm được hàng trăm triệu đồng/tàu.

Những ngày gần đây, hàng chục tàu cá hành nghề lưới hồng ở phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) liên tiếp về bờ sau nhiều ngày bám biển, đánh bắt hải sản. Đây là chuyến thứ 2 trong tháng và tàu nào cũng may mắn trúng đậm mực nang.

Về bờ vào sáng ngày 21/11, tàu cá mang số hiệu NA 901/94 của ngư dân Nguyễn Văn Duyên ở Quỳnh Phương đang tất bật vận chuyển từng khay mực nang và cá biển xuống bờ. Ra khơi đánh bắt ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, chỉ sau 10 ngày, tàu của anh đánh được 7 tấn hải sản với tổng thu nhập hơn 500 triệu đồng; trong đó mực nang đạt trên 2 tấn, đã thu về hơn 300 triệu đồng.

Ngư dân vui mừng vì được mùa đánh bắt mực nang. Ảnh Việt Hùng

Theo các thuyền viên đi biển, mùa mực nang bắt đầu từ tháng 8 - 12 ÂL. Để khai thác loại hải sản này, ngư dân sử dụng lưới hồng. Khoảng 3 giờ sáng, ngư dân thả lưới xuống biển, sau đó chờ 4 - 5 tiếng mới kéo lên, mực sẽ đóng vào lưới và ngư dân gỡ ra cho vào khay. Khi khoang đầy mực, một số tàu đã xuất bán ngay trên biển cho các tàu ở Hải Phòng và giữ lại mấy tạ mang về bờ nhập cho thương lái.

Mực nang càng to thì thớ thịt càng ngon, chắc và giòn, chính vì thế mà mực càng to thì giá càng cao hơn. Theo đó, mực loại to đang tươi sống có giá 200.000 đồng/kg, nếu qua bảo quản bằng đá lạnh mang về bờ xuất bán thì giá 170.000 đồng/kg. Còn lại giá dao động từ 80.000 – 15.000 đồng/kg.

Ngoài mực nang, ngư dân Hoàng Mai còn đánh được hàng chục tấn cá có giá trị như cá lượng, cá chuồn... Ảnh: Việt Hùng

Ngoài trúng mực nang, ngư dân Hoàng Mai còn đánh được hàng chục tấn cá có giá trị như cá lượng, cá chuồn... Ngư dân chia sẻ, từ tháng 8 đến nay, mỗi tháng 2 chuyến đi biển, mỗi lao động thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng/người.

Trong chuyến về bờ gần đây, có tàu đánh được hàng chục khay tôm biển loại 10 – 12 con/kg có giá trị 350.000 đồng/kg. Những chuyến biển cuối năm được mùa đã khích lệ ngư dân vươn khơi bám biển.

Có tàu còn đánh được hàng chục khay tôm biển loại 10 – 12 con/kg. Ảnh Việt Hùng

Thị xã Hoàng Mai hiện có khoảng 600 phương tiện tàu cá, trong đó có hơn 100 chiếc đi nghề lưới hồng, 200 chiếc nghề lưới bao, còn lại là các nghề khác.

Ông Hồ Xuân Hường – Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) cho biết: “Nhiều tàu cá về bờ gần đây đều trúng đậm hải sản và cho thu nhập cao, có chiềc thu về từ 400 – 500 triệu đồng; mặc dù chưa hết năm nhưng sản lượng đánh bắt tính đến thời điểm này đạt gần 17.000 tấn (tăng 1.500 tấn so với kế hoạch đề ra là 15.600 tấn).