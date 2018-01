Honda CB300R 2019 thay thế cho CB300F sắp về đại lý

(Dân Việt) Honda CB300R sẽ đến các đại lý Canada vào mùa xuân này như một mô hình 2019 để thay thế cho chiếc CB300F, tuy nhiên mức giá bán vẫn chưa chính thức được công bố.

Mẫu Honda CB300R 2019 được trang bị động cơ 286cc, làm mát bằng chất lỏng. Chiếc xe sở hữu khung gầm hoàn toàn mới, và lấy ý tưởng từ phong cách Neo Sports Café như chiếc CB1000R mới cũng ra mắt tại EICMA. Honda Canada đã không đưa ra bất kỳ thông tin nào, nhưng tại thị trường châu Âu, CB300R sẽ cho công suất 31 mã lực ở tốc độ 8.500 vòng/phút và 20,3 lb-ft ở 7.500 vòng/phút.

Honda CB300R 2019

Honda đã thiết kế một khung mới kết hợp với ống thép. Theo Honda, khung và cánh tay đòn đều được thiết kế để cung cấp độ cứng cao nhất.

Không giống như hệ thống treo phuộc lồng 37 mm trên mô hình của CBR300R và CB300F, CB300R sử dụng phuộc ngược 41 mm với hành trình 5,1 inch. Hệ thống treo phía sau là giảm xóc monoshock Pro-Link với lò xo khả năng điều chỉnh tải trước.

Mức giá chính thức của xe chưa được công bố

CB300R cũng được trang bị một phanh đĩa 4 piston 296 mm phía trước và một nẹp piston đơn với một đĩa 220 mm phía sau.

Chiều dài cơ sở 1.351 mm ngắn hơn so với CB300F nên cải thiện khả năng xử lý nhanh nhẹn. Trọng lượng 315 pound (143 kg) - nặng hơn 40 pound (18 kg) so với chiếc CB300F. Bình nhiên liệu CB300R mang chỉ 9,8 lít (so với 12,8 lít trên CB300F), trong đó Honda tuyên bố sẽ cung cấp một phạm vi khoảng 186 dặm (300 km).