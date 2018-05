Khó cưỡng trước vẻ đẹp xế cổ 1959 BMW R60

BMW, một thương hiệu sản xuất xe ôtô con và một số mẫu xe mui trần rất nổi tiếng trên thế giới. Thế nhưng nếu bạn nhìn vào mẫu xe môtô 1959 BMW R60 bạn thực sự sẽ nể phục sát đất đối với BMW ngay cả trong lĩnh vực xe hai bánh.

1959 BMW R60 toát lên vẻ đẹp cổ điển, được nâng tầm khi gắn theo thùng ngồi bên TR500 từ Steib chế tạo. Phần thùng này được lắp đặt ngay trong nhà máy, rất tỉ mỉ và kì công đến nỗi tạo ra diện mạo tổng thể của chiếc xe vô cùng hoàn hảo.

Thùng ngồi bên thậm chí còn có phanh thủy lực riêng. Xe còn gắn cặp đèn chiếu điểm Hella trên thanh gác trên đèn pha, một tính năng vô cùng hiếm có khó tìm trên những mẫu xe cùng loại.

Ở vị trí như một biểu tượng nổi tiếng nhất của BMW Motorrad, R60 được thiết kế để gắn thêm thùng bên, điều mà hầu hết các mẫu xe của Mỹ không có.

Xe trang bị động cơ boxer 594cc, sản sinh công suất 30 mã lực, có hệ truyền động trục các-đăng cuối và đánh tia lửa điện tử.

John và Silvia trong cuốn sách “Zen and the Art of Motorcycle Maintenance” (Thiền và Nghệ thuật bảo dưỡng xe máy) cũng đã lái R60 trong hành trình từ Minnesota tới San Francisco. Danny Liska, một người chuyên viết sách về các chuyến du hí bằng xe môtô, cũng đã lái R60 vào những năm 1960 từ Alaska đi Tierra del Fuego, và từ North Cape ở Châu Âu đi Cape of Good Hope ở Nam Phi.

Mẫu xe này đã được khôi phục một cách toàn diện như nguyên bản. Màu da đỏ tuyệt đẹp, thùng bên nhìn nguyên sơ như thuở ban đầu.

Đẹp hoàn hảo, chả thế mà chiếc xe từng giành được những giải danh giá tại 2012 Del Mar Concours và Judges Choice Award ở 2013 La Jolla Concours. Xe thậm chí vẫn còn được lưu giữ kèm theo biên lai hóa đơn bán hàng đầu tiên, cùng kính chắn gió cho thùng bên.

Da bọc màu đỏ rất cuốn hút.

Bình xăng, cùm ghi đông và đồng hồ cổ điển màu trắng nổi bật trên nền đen.

Tin vui đến với các nhà sưu tầm xế cổ là, sang tháng R60 sẽ được nhà đấu giá Mecum Auctions mở bán tại Las Vegas. Chiếc xe có màu đen huyền bí, cùng động cơ và khung vẫn còn nguyên số.