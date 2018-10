10X vác dao tấn công cha mẹ ruột trong đêm vì tưởng là... ma!

10X vác dao tấn công cha mẹ ruột trong đêm vì tưởng là... ma!

(Dân Việt) Khi cả nhà đang ngủ say, do bị ảnh hưởng của ma túy nên Quý cứ nghĩ bố mẹ là những... bóng ma, vì thế Quý vào phòng đấm đá bố ruột, bóp cổ và dùng dao cắt vào tay mẹ mình. Khi mẹ Quý chạy được ra ngoài thì đối tượng quay lại dùng dao tấn công bố đẻ.

Ngày 5.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Quý (SN 2000, trú tại thôn Xuân Tân, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng 29.9, khi mọi người đang ngủ say thì Quý do bị ảnh hưởng của ma tuý tổng hợp, ảo giác nghĩ bố mẹ là những bóng ma nên đi xuống phòng ngủ của họ để “trừ ma” . Tại đây, Quý xông vào đấm đá bố là ông Hà Văn Lịch, thấy vậy vợ ông Lịch là bà Lương Thị Tăng vào kéo Quý ra thì đối tượng này quay lại bóp cổ mẹ rồi dùng dao cắt vào tay bà. Bà Tăng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì Quý quay lại dùng dao tấn công bố đẻ, gây ra nhiều vết thương ở ngực, bụng và tay của ông Lịch. Rất may là ông Lịch vùng dậy chạy thoát được ra bên ngoài.

Những vết thương Quý đã gây ra đối với bố ruột mình trong lúc "ngáo" ma túy. (Ảnh: Công an huyện Ngọc hồi)

Nhận được tin cấp báo, lực lượng Công an xã Đăk Xú đã nhanh chóng đến hiện trường, khống chế và bắt giữ Quý khi đối tượng này vẫn đang trong cơn "ngáo đá", hai tay cầm 2 con dao để truy sát 2 “con ma”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Lịch và bà Tăng đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu kịp thời nên không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Khi bị bắt về cơ quan công an, Quý vẫn trong tình trạng "ngáo đá".

Gia đình nạn nhân cho biết, Quý do đua đòi, lêu lổng nên đã nghiện ma tuý “đá” từ lâu.

Đầu năm 2018, ông Lịch và bà Tăng đã đưa Quý đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện cộng đồng Gia Lai, đến 14.7 thì Quý trở về địa phương, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lại tái nghiện. Trước đó, Quý đã từng bị Công an xã Đăk Xú nhiều lần xử phạt về hành vi trộm cắp tài sản.