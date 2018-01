2 can phạm bỏ trốn khi đi điều trị tại bệnh viện

Lợi dụng được đưa đi điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, hai can phạm đang bị tạm giam đã tẩu thoát.

Tối 12.1, nguồn tin riêng cho biết, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra và truy bắt hai can phạm bỏ trốn sáng cùng ngày khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Can phạm thứ nhất là Nguyễn Minh Thành (29 tuổi), vào viện đầu tháng 12.2017, chỉ định loét hành tá tràng, viêm sung huyết hang vị, đau thần kinh liên sườn. Can phạm thứ hai là Hoàng Cao Cường (30 tuổi), vào viện giữa tháng 12/2017, chỉ định viêm cầu thận, có hội chứng thận hư. Cả hai trước đó bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh. Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh (Lán 14) nơi hai can phạm đang bị tạm giam. Ảnh: Minh Cương Đầu giờ sáng 12.1, nhân viên y tế bệnh viện phát hiện hai can phạm này không còn trong phòng. Phía bệnh viện đã lập biên bản vụ việc. Theo nguồn tin, hai can phạm này nằm riêng biệt trên tầng tám bệnh viện, có tường rào, có khóa cổng. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh Trịnh Văn Mạnh từ chối thông tin về sự việc. "UBND tỉnh đã phân công nên tôi không được phép phát ngôn", ông Mạnh nói.

Theo Minh Cương (VNE)

Tag: 2 can phạm bỏ trốn khi đi điều trị, 2 can phạm bỏ trốn ở quảng ninh, 2 can phạm bỏ trốn, can phạm bỏ trốn, quảng ninh