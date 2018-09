2 đối tượng dùng mìn nổ cây ATM để cuỗm tiền

Thiếu tiền trả nợ, Thành và Hiệp ở Nghệ An đã rủ nhau dùng mìn nổ cây ATM để lấy tiền...

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Đình Thành (SN 1996), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1999), cùng trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản. Được biết, Thành và Hiệp là 2 anh em họ. Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thành có ý định dùng mìn phá cây ATM lấy tiền trả nợ. Thành đã liên lạc với một người trú cùng huyện Qùy Hợp để mua thuốc nổ. Đến ngày 21.12.2017, sau khi mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ và 5 đoạn dây cháy chậm ở Quỳ Hợp, Thành đem về phòng trọ cất giấu. Tiếp đến, Thành lấy 2 thỏi thuốc nổ để chế tạo thành 1 quả mìn tự chế rồi rủ Nguyễn Văn Hiệp đi nổ trụ ATM tại TX.Cửa Lò cướp tiền. Vụ nổ gây hư hại nặng máy rút tiền tự động nhưng hộc đựng tiền của máy rất chắc chắn khiến cả hai không lấy được tiền. Lúc này, người dân sống quanh khu vực đó nghe thấy tiếng nổ lớn, chạy ra đường. Sợ bị lộ, hai đối tượng liền lên xe tẩu thoát. Bị cáo Nguyễn Đình Thành và Nguyễn Văn Hiệp. Trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động, TAND TX.Cửa Lò đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thành 4 năm 3 tháng tù, Nguyễn Văn Hiệp 3 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” và hủy hoại tài sản. Về dân sự, buộc các bị cáo bồi thường cho phía Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 181 triệu đồng. Cho rằng mức bồi thường này không hợp lý nên Phía Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường. Theo đại diện của công ty bảo hiểm thì số tiền mà đơn vị này đưa ra là giá trị tài sản được định giá vào thời điểm ngay trước tổn thất. Trong quá trình điều tra, công ty bảo hiểm không được tiếp cận kết quả định giá tài sản của cơ quan chức năng nên không lấy kết quả định giá này làm căn cứ bồi thường cho phía ngân hàng. Việc cấp sơ thẩm buộc các bị cáo bồi thường theo kết quả định giá tài sản của cơ quan chức năng đã gây thiệt hại cho công ty so với mức bồi thường theo điều khoản hợp đồng đã ký kết. HĐXX nhận định cấp sơ thẩm căn cứ vào kết quả định giá tài sản sau khấu hao (trị giá 181 triệu đồng) để làm cơ sở buộc các bị cáo thực hiện trách nhiệm dân sự là phù hợp. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của công ty bảo hiểm, tuyên y án sơ thẩm.

Theo Hà Hằng (Người Đưa Tin)

Tag: cây ATM phát nổ ở Nghệ An, nổ cây ATM ở Nghệ An, cây ATM nổ tung, cây ATM phát nổ, nổ cây ATM, Cửa Lò, Nghệ An, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Văn Hiệp, Lương Văn Hòa, Ngân Văn Dũng