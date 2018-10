Bảo vệ đưa người nhà vào công ty... trộm tài sản!

Thấy phòng làm việc của các nhân viên không khóa, Phú gọi cháu trai đến lấy 5 laptop, điện thoại...

Ngày 9.10, Công an quận 1 (TP.HCM) bắt Lê Hữu Phú (41 tuổi) và Lý Phước Hoàng (30 tuổi) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Phú và Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng

Đêm hai hôm trước công ty trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1) mất nhiều tài sản và 5 laptop của nhân viên. Trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện Phú (nhân viên bảo vệ) có dấu hiệu khả nghi, xuất hiện nhiều lần ở các phòng trước khi vụ trộm xảy ra. Phú giải thích do tính chất công việc, phải đi kiểm tra an ninh.

Tuy nhiên, camera cũng ghi được hình ảnh nam bảo vệ đi chung một người đàn ông trong khuôn viên công ty lúc nửa đêm. Phú khai đó là Hoàng - đứa cháu trong gia đình. Hoàng bị bắt tại quận 2 ngay sau đó với một số tang vật vụ trộm.

Tang vật cảnh sát thu hồi. Ảnh: Quốc Thắng

Phú lúc này tỏ ra thành khẩn, cho biết do đang thiếu nợ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Hôm đó là cuối tuần, nhân viên công ty về sớm, hắn lên các tầng kiểm tra thấy các phòng không đóng cửa, laptop và điện thoại của nhân viên để trên bàn. Phú liền gọi Hoàng đến, cùng lục lọi lấy tài sản.

Khi nhân viên quay lại công ty thấy mất laptop, Phú tỏ ra ngạc nhiên, trình báo cảnh sát.