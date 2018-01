Bắt 6 đối tượng tấn công công an để giải cứu‎ đồng bọn

(Dân Việt) Đồng bọn bị bắt đưa về trụ sở, các đối tượng bèn chặn đường lực lượng công an rồi tấn công để giải cứu. Ngay sau đó, 6 đối tượng liền bị bắt để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 31.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ, gồm: Y Nguyên Êban (21 tuổi), Y Jip Êban (23 tuổi), Nguyễn Tuấn Vỹ (18 tuổi), Rah Lan Lợi (19 tuổi), Y Tuyn Niê Kriêng (22 tuổi) và Y Sai Êban (23 tuổi, cùng trú tại thôn 1, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột). Các đối tượng tại cơ quan công an. Theo Cơ quan điều tra, trước đó - khoảng 21h30 tối 28.1, anh Nguyễn Gia Hưng (35 tuổi, trú thôn 1, xã Cư Êbur) tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng với Trần Duy Linh (32 tuổi, trú cùng thôn), Y Tuyn Niê Kriêng và Y Nguyên Êban. Trong lúc ngồi nhậu, giữa anh Linh với Y Nguyên Êban xảy ra cãi vã nên Y Nguyên Êban lấy xe bỏ đi và quay lại gây sự nhưng bất thành. Sau đó, Y Nguyên Êban về lấy dao thì gặp Y Jip Êban (anh trai Y Nguyên Êban). Hai anh em liền rủ đồng bọn cầm dao đến nhà anh Hưng, chém anh Linh gây thương tích ở vai, rồi được mọi người can ngăn. Ngay sau đó, lực lượng công an xã gồm các anh: Nguyễn Văn Tình (Phó Công an xã Cư Êbur), Trịnh Văn Mười và Lê Minh Nhân (công an viên) đến hiện trường giải quyết vụ việc. Thấy vậy, các đối tượng vứt dao chạy trốn, riêng Y Yun bị khống chế đưa về trụ sở để làm việc. Khi lực lượng công an đưa Y Yun đến trước số nhà 30 đường A5, xã Cư Êbur thì bị các đối tượng: Y Nguyên Êban, Y Tuyn Niê Kriêng, Y Jip Êban, Y Sơ Êban, Y Sai Êban, Rah Lan Lợi và Nguyễn Tuấn Vỹ vây quanh, xông vào ngăn cản. Sau đó, các đối tượng cầm gậy tấn công lực lượng công an để giải cứu Y Yun. Hung khí trong vụ án. Cùng thời điểm, anh Mai Văn Hòa (Trưởng Công an xã Cư Êbur) nhận được tin báo nên đi xe máy đến hiện trường để xử lý vụ việc. Khi vừa đến nơi, anh Hòa cùng một số anh em khác bị các đối tượng bao vây ném đá gây thương tích để giải cứu Y Yun. Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát 113, các đối tượng trên đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường và lần lượt bị bắt sau đó. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Tag: bắt 6 đối tượng tấn công công an, tấn công công an để giải cứu‎ đồng bọn, chống người thi hành công vụ, 6 đối tượng bị bắt, giải cứu đồng bọn, đánh công an, đánh cảnh sát