Bắt được 1 nghi can băng trộm đâm chết 2 "hiệp sĩ" ở TP.HCM

(Dân Việt) Chiều 14.5, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đã bắt được 1 nghi can liên quan đến vụ băng cướp tấn công, đâm nhóm "hiệp sĩ" khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Hiện công an đang đang tiến hành lấy lời khai và tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại. Hai "hiệp sĩ" tử vong được xác định là anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Tân Bình, TP.HCM). Ba "hiệp sĩ" bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, trú quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 13.5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm các anh: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1, TP.HCM) lưu thông trên 4 xe máy tại khu vực quận 3, TP.HCM. Khi nhóm "hiệp sĩ" đi đến khu vực cư xá Bắc Hải, quận 10 thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Exiter có biểu hiện trộm cắp tài sản nên tiến hành bám đuổi theo từ khu Bắc Hải, quận 10 về đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.

2 đối tượng đi xe máy hiệu Exiter chạy đến trước số 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 thì phát hiện một xe SH đang dựng trước địa chỉ trên. Lúc này, đối tượng ngồi sau xe Exciter xuống xe, đi lại xe SH dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH dựng trước địa chỉ trên để trộm cắp tài sản.

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" đường phố tổ chức vây bắt đối tượng trộm xe SH. Khi tiếp cận đối tượng đang bẻ khóa xe SH thì đối tượng này rút dao tự chế giấu trong người ra, đâm trúng nhiều thành viên trong nhóm "hiệp sĩ" và lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Dân Chủ, quận 3 tẩu thoát.

Người dân đưa 2 "hiệp sĩ" vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên cả hai đều tử vong. Còn các anh Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị. Riêng anh Tài (27 tuổi) và anh Tuyên không bị thương.

Nhận tin báo, Công an quận 3 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, qua trích xuất camera, công an xác định nhóm đối tượng đã dùng dao tự chế đâm 5 thành viên trong đội "hiệp sĩ" Tân Bình thương vong. Hiện công an đang tung nhiều lực lượng tiến hành truy bắt các đối tượng gây án còn lại.