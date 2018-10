Bắt giam 8 đối tượng liên quan đánh bạc qua mạng hơn 600 tỷ đồng

(Dân Việt) Ngày 2.10, đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng các đối tượng Huỳnh Quốc Việt, Huỳnh Văn Trường, Hạ Ngọc Vi, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Văn Tuấn (đều ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Quốc Đông (ở TP.Đà Nẵng), Nguyễn Việt Cường, Ngô Văn Dũng (đều ở Gia Lai) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đây là các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn do đối tượng Huỳnh Quốc Việt cầm đầu, với số tiền xác định ban đầu hơn 600 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây đánh bạc trăm tỷ bị bắt. Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Quảng Nam, từ tháng 7.2018, các đối tượng này sử dụng tài khoản trên mạng Internet tổ chức cho hàng trăm người ở Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM, Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu… đánh bạc qua mạng. Phần lớn các nghi phạm trong đường dây có tiền án, tiền sự và có hành vi cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, cưỡng đoạt tài sản... Sau thời gian lập chuyên án, ngày 22.9, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) Bộ công an và công an các tỉnh, thành đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 19 nghi phạm tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai. Trong đó, bắt giữ 7 nghi phạm, vận động đầu thú 3 nghi phạm cầm đầu, áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 9 nghi phạm còn lại; thu giữ 1 súng Kalipdu và 12 viên đạn, 1 súng bắn điện, 6 ĐTDĐ, 1 laptop, 1 Ipad, 3 ôtô và 437 triệu đồng...

