Bỏ qua tin thiếu nữ tố bị xâm hại, Trưởng công an huyện bị kiểm điểm

(Dân Việt) Một tuần sau khi tố giác bị xâm hại, gia đình thiếu nữ nhận 100 triệu đồng tiền bồi thường rồi rút đơn tố cáo. Sau vụ việc, Trưởng Công an huyện đã bị kiểm điểm vì bỏ qua tin báo tố giác tội phạm.

Ngày 23.7, trả lời báo chí, ông Võ Phi Hùng, người phát ngôn Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an huyện Thới Bình giải quyết lại tin báo tội phạm vụ Giao cấu trẻ em. Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đại tá Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Công an huyện Thới Bình và một điều tra viên trực tiếp liên quan vì bỏ qua tin báo tố giác tội phạm.

Theo đó, thực hiện theo chỉ đạo, Công an huyện Thới Bình đã tiến hành xác minh dựng lại hiện trường để làm cơ sở giải quyết.

Ảnh minh họa.

Trước đó, hồi tháng 6, một phụ nữ ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình đến công an huyện trình báo việc con gái mình (chưa đủ 16 tuổi) bị một thanh niên ở cùng địa phương quan hệ tình dục nhiều lần, khiến nạn nhân bị băng huyết phải phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh.

Sau đó, một tuần sau khi tố giác, gia đình cô gái nhận 100 triệu đồng tiền bồi thường từ phía gia đình của thanh niên. Hai bên sau đó đến công an huyện Thới Bình viết biên nhận nhận tiền, gia đình bị hại cũng rút đơn tố giác tội phạm.

Từ đó, Công an huyện Thới Bình đã xếp hồ sơ sự việc, tuy nhiên thông tin này sau đó bị phát hiện.