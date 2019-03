Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Động cơ bất ngờ

(Dân Việt) Các chuyên gia cho biết, Genene Gones muốn đưa những đứa trẻ đến "miệng hố tử thần", sau đó cứu chúng để có thể trở thành "vị cứu tinh".

Từ năm 1971 – 1984, một số bệnh viện ở Mỹ nhận ra rằng số bệnh nhi tử vong đã vượt quá mức cho phép. Đây đều là nơi làm việc của nữ y tá Genene Jones và người này ít nhiều đều tham gia vào quá trình chữa trị. Tuy nhiên, thay vì điều tra rõ ràng, họ chỉ yêu cầu Genene thôi việc. Người ta ước tính cho tới khi bị bắt, đã có khoảng 60 đứa trẻ đáng thương chết dưới bàn tay của nữ y tá máu lạnh này. Động cơ được làm rõ sau đó đã khiến dư luận phải bàng hoàng. Genene Jones tại tòa. Tội ác rõ ràng Vào ngày 12/10/1982, một phiên điều trần đã diễn ra về 8 trường hợp trẻ đã gặp phải vấn đề hô hấp bất thường khi tới phòng khám của bác sỹ Holland, trong đó có 1 trẻ đã chết là Chelsea McCellan. Người ta khai quật thi thể của Chelsea để khám nghiệm. Kết quả cho thấy cái chết của nạn nhân nhỏ tuổi này là do bị tiêm thuốc giãn cơ. Tuy vậy, để có được bằng chứng thực sự chống lại y tá thì đó là điều cực kỳ khó khăn. Không ai trực tiếp nhìn thấy hành động thực sự của cô ta. Trong tháng 2/1983, một bồi thẩm đoàn cũng được thành lập để tìm hiểu về 47 cái chết đáng ngờ của các bệnh nhi tại bệnh viện Bexar. Tất cả những trường hợp này đều trùng hợp với khoảng thời gian 4 năm Genene Jones đang làm việc tại đây. Mặc dù đã có nhiều lời khai của các đồng nghiệp về hành vi của Genene nhưng đó không thể coi là bằng chứng trực tiếp. Bác sĩ Holland cũng đưa ra bằng chứng về những gì bà phát hiện với các lọ succinylcholine tại phòng khám của mình. Bồi thẩm đoàn của Hạt Kerr đã đi đến kết luật đầu tiên, Genene bị truy tố với tội danh giết người và gây thương tích cho 7 trẻ em khác với hành vi tiêm thuốc giãn cơ, đối mặt với với bản án 99 năm tù cùng số tiền phạt là 225.000 USD. Sau đó, trong tháng 11, Bồi thẩm đoàn kết tội cô đã làm tổn thương cậu bé 4 tuần tuổi Rolando Santos bằng cách cố ý tiêm heparin vào cơ thể cậu bé khoảng 2 năm trước. Cậu bé gần như đã tử vong vì bị tiêm thuốc như vậy. Nữ y tá này tiếp tục là nghi can cho 10 trường hợp trẻ em sơ sinh khác tử vong ở bệnh viện. Động cơ bất ngờ Một đồng nghiệp của Genene cho biết, cô đã mong muốn số trẻ em phải vào đơn vị chăm sóc đặc biệt nhiều hơn nữa. Qua quá trình lấy lời khai cũng như phân tích những gì Genene từng trải qua trong quá khứ, các chuyên gia tin rằng nữ y tá gặp vấn đề về tâm lý. Jones đã tiêm vào những đứa trẻ nạn nhân nhiều loại thuốc với liều lượng chết người, nhằm đẩy các bệnh nhi vào tình trạng nguy kịch và sau đó cô ta sẽ trở thành một "vị cứu tinh" bằng cách cố gắng cứu sống được những đứa bé này. Động cơ chính cho hành động này là việc được tuyên dương và được mọi người ngưỡng mộ như một y tá xuất sắc. Cô ta mong muốn có được sự tập trung chú ý mà những điều đó đem lại, nhưng không kiểm soát được bản thân khiến hành vi này ngày càng trầm trọng và khiến nhiều đứa trẻ đã chết. Genene nhắm vào đối tượng là trẻ em bởi chúng hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của cô ta. Nữ y tá đã được tự do tạo ra hết tình huống khẩn cấp này tới tình huống khẩn cấp khác, vậy nhưng, trong một thời gian khá dài không ai nhận ra điều đó. Các nhà quản lý ở những cơ sở Genene đã làm việc thực sự kinh hoàng. Bản thân họ cũng cảm thấy xấu hổ vì mọi thứ gần như đã được biết rất rõ ràng nhưng họ lại không có hành động gì. (Còn nữa...) ------------- Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Trả giá vào 11/3/2019.

Tag: y ta giet 60 tre so sinh, sat nhan, tin phap luat, trong an, an ninh xa hoi, ky an the gioi