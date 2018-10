Chân dung nghi phạm giết người, rạch bụng bỏ xuống giếng phi tang

(Dân Việt) Theo một công an tại địa phương, nhiều ngày trước khi gây án, đối tượng Thế đã có những biểu hiện bất thường.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đỗ Minh Thế (34 tuổi, trú tại thôn 8, xã Krông Buk, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, Thế được xác định là nghi phạm giết bà Trần Thị Thuận trú tại thôn 10 cùng xã - là bạn bè với mẹ của nghi phạm.

Đối tượng Đỗ Minh Thế tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến Thế giết bà Thuận là vì trước đó bà Thuận đã nhiều lần chê bai Thế. Thế không hài lòng về việc này và đã có lần cảnh báo bà Thuận. Tuy nhiên, vào sáng 2.10, bà Thuận đến nhà và đã có lời chê bai nên Thế đã dùng cây gỗ có gắn sắt nhọn đâm chết bà Thuận.

Sáng 3.10, để tìm hiểu thêm về vụ việc, PV Dân Việt đã liên hệ với một cán bộ công an ở địa phương. Theo người này, Thế là con thứ 8 trong một gia đình có 9 người con. Thế là người duy nhất trong gia đình chưa có vợ và đang sống chung với bố mẹ già đã hơn 80 tuổi.

"Do thường xuyên tiếp xúc nên tôi hiểu rất rõ về đối tượng này. Thế chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng tính tình khác thường và có nhiều biểu hiện của người có thần kinh không ổn định. Thế thường nói chuyện có xu hướng bạo lực khi dùng rượu, bia và khi thời tiết bất thường. Trong gia đình, chỉ có một người em út là có thể nói được Thế, còn những anh chị khác và cả cha mẹ đều không ai dám nói gì. Đối tượng này thậm chí đã nhiều lần rượt đuổi, đòi đánh anh chị mình" - người này cho biết.

Cũng theo cán bộ công an này, nhiều ngày trước khi gây án, Thế đã có những biểu hiện khác thường hơn mọi ngày. "Bình thường chỉ có khi uống rượu, bia Thế mới nói linh tinh. Những lúc như vậy, những người uống cùng đều không cho Thế uống nữa và đưa về nhà nghỉ. Nhưng những ngày qua, có lẽ do thời tiết bất thường mà khi tiếp xúc, tôi thấy Thế có những lời nói không giống người bình thường" - cán bộ công an này cho biết thêm.

Ngoài ra, cán bộ công an này cũng cho biết, Thế được bố mẹ chia cho ruộng vườn khá nhiều. Tuy nhiên, có thể do thần kinh không ổn định nên hầu hết ruộng vườn, Thế cho thuê mướn chứ không tự sản xuất.

"Khi công an đến bắt, Thế gần như không có biểu hiện gì hoảng sợ hay cố tình bỏ trốn. Lúc này, Thế đã tự nhận mình giết người. Tuy không có hồ sơ về bệnh tâm thần, nhưng theo người dân thì Thế có bất ổn về thần kinh" - một lãnh đạo xã Krông Búk cho biết.

Về gia cảnh của nạn nhân, một lãnh đạo xã Krông Búk cho biết, con cái bà Thuận hiện đều đã có gia đình và đều ở riêng. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bà Thuận vẫn thường xuyên đi thu mua ve chai trên địa bàn xã để bán lại kiếm lời.