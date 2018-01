Chở kế toán công ty đi rút tiền, khống chế cướp 200 triệu đồng

(Dân Việt) Chiều 25.1, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đối tượng khống chế nhân viên kế toán của Công ty G.N để cướp 200 triệu đồng đã đến Công an TP.Đà Nẵng đầu thú.

Ảnh minh họa.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng tên là Trương Văn Tuấn (SN 1994, trú đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng; là nhân viên lái xe của Công ty G.N (có trụ sở tại địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Liên Chiểu, trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 14h ngày 25.1, Tuấn lái xe ô tô chở chị Nguyễn Thị P (SN 1993, kế toán Công ty G.N) đến một ngân hàng rút 200 triệu đồng của Công ty T.L để đem nộp vào tài khoản Giám đốc Công ty G.N.

Tuy nhiên, sau khi rút xong, Tuấn không chở chị P đi nộp vào tài khoản như đã định mà chở ra đường Nguyễn Tất Thành theo hướng lên địa bàn quận Liên Chiểu. Chị P hỏi chở đi đâu thì Tuấn không nói mà dừng xe lại sau đó dùng dao Thái Lan kề vào cổ chị P rồi dùng băng keo đã chuẩn bị từ trước để trói hai tay và dán vào miệng chị, khiến chị không thể kêu cứu. Tuấn lấy 200 triệu đồng mà chị P mới rút ra, sau đó Tuấn tiếp tục chở chị P đến ngã ba đường Nguyễn An Ninh - Nguyễn Tất Thành (thuộc địa phận quận Liên Chiểu) rồi khóa cửa xe, tẩu thoát. Sự việc được người dân đi đường phát hiện nên báo cho Công an quận Liên Chiểu.

Nhận tin báo, Công an quận đã đến hiện trường đưa chị P và đưa chị về trụ sở công an để lấy lời khai, đồng thời tổ chức lực lượng để truy tìm đối tượng. Biết không thể trốn thoát, chiều cùng ngày Tuấn đã đến Công an TP đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.