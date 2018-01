Con dâu bị mẹ chồng tạt a xít

(Dân Việt) Do mẫu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, trong lúc cãi nhau, bà mẹ chồng tên An đã tạt a xít vào người con dâu khiến chị này bỏng nặng.

Ngày 2.1, ông Võ Văn Quê - Trưởng Công an xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc mẹ chồng tạt a xít vào người con dâu gây bỏng.

Vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nạn nhân Hằng bị mẹ chồng An tạt a xít trúng mặt.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, trú thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh) hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Theo ông Quê, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 1.1, chị Hằng và chồng đi chơi về thì xảy ra cãi nhau với mẹ chồng là bà Lê Thị An (SN 1959).

Trong lúc tranh cãi, bà An lấy một ca a xít tạt vào người chị Hằng khiến chị này bị bỏng.

Tiếp nhận sự việc, Công an xã Hiền Ninh và đồn Công an Nam Long (Công an huyện Quảng Ninh) đã có mặt để điều tra vụ việc. Theo cơ quan chức năng, vụ việc sẽ được chuyển lên Công an huyện Quảng Ninh để làm rõ.