"Con gái đang ngồi luyện thi học sinh giỏi tỉnh thì bị bố sát hại"

(Dân Việt) Ngày 31.12, người dân vẫn tập trung rất đông đến chia buồn với gia đình 3 nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát thương tâm tại Nga Sơn, Thanh Hóa.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Cơ quan Cảnh sát điều tra đang giám sát chặt chẽ nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết xảy ra tại xã Nga An (Nga Sơn, Thanh Hóa). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng nên xảy ra sự việc thương tâm trên.

Chia sẻ với Dân Việt, bà Lê Thị N (hàng xóm của gia đình nạn nhân) cho biết: “Tối qua (29.12) tôi còn thấy Hùng chở vợ và 2 con gái đi ăn cỗ ở nhà bạn rất vui vẻ. Đến khoảng 20h thì thấy cả nhà Hùng về rồi khép cửa đi ngủ. Sáng dậy, nghe tin Hùng giết vợ, con mà tôi không thể tin nổi. Thường ngày, Hùng là người rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Hàng xóm cứ bảo chị Th tốt phước vì lấy được chồng hiền lành. Không ngờ lại lại xảy ra chuyện bi thương như vậy”.

Theo một đồng nghiệp của chị T (hiện đang dạy tại Trường Tiểu học xã Nga An): “Khoảng 22h ngày 29.12, chị T vẫn đang nói chuyện điện thoại rất vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra. Ở trường, chị T là một giáo viên dạy giỏi, rất hòa đồng với mọi người. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bàng hoàng và đau xót”.

Vụ thảm án xảy ra khiến nhiều người dân bàng hoàng. Ảnh: B.O

Ông Trịnh Văn Cường (xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn) cho biết: “Trước đây, chú Hùng là lái xe chở hàng lên Lạng Sơn cho một công ty vận tải. Vài tháng nay, chú Hùng về nhà chở hàng cho một công ty tại địa phương. Chú Hùng là người không chơi bài bạc, lô đề. Chú ấy sống với mọi người rất tử tế và có việc gì nặng tôi thường nhờ chú ấy giúp đỡ là chú qua giúp ngay. Rất có thể vì ma túy mới khiến chú ấy làm ra việc tày trời như vậy (?)”.

Cái chết của mẹ con chị T đã khiến gia đình, bà con lối xóm xót thương. Ngày đưa tiễn 3 mẹ con về nơi chín suối, không ai cầm được nước mắt. Có người là bạn bè, anh em của nạn nhân và có cả những người không quen biết vì nghe tin nên thương xót mà đến dự tang lễ.

Chị Nguyễn Thị Tình - hàng xóm nhà chị T - không cầm được nước mắt, kể: “Cháu D là học sinh giỏi, đáng ra sáng hôm qua (30.12), cháu sẽ đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng trong lúc đang ngồi tại bàn học thì bị bố ruột sát hại. Nghĩ mà thương cho phận cháu mong manh quá”.

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 6h30 ngày 29.12, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người.

Các nạn nhân là chị P.T.T (SN 1982) và 2 con gái là N.T.D (SN 2006), N.H.A (SN 2012). Nghi phạm gây ra vụ án được xác định là Nguyễn Minh Hùng (SN 1981), chồng chị T và bố 2 cháu D và H.A.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Nga Sơn vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra ban đầu xác định: Khoảng 22h ngày 28.12, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng (SN 1981) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị P.T.T và 2 con gái là N.T.D, N.H.A. Hậu quả, chị T và 2 cháu D và H.A tử vong.

Sau khi gây án, Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Đến sáng 29.12, được người thân và hàng xóm phát hiện vụ việc đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Đến ngày 31.12, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nghi can Nguyễn Minh Hùng đã qua cơn nguy kịch và đang được giám sát chặt chẽ tại bệnh viện.