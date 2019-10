Con trai nghi "ngáo đá" chém bố mẹ và vợ thương tích

(Dân Việt) Đối tượng bất ngờ cầm dao chém bố, người mẹ và vợ lao vào can cũng bị chém dẫn đến thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Tối 2/10, tại khu 3, phường Hà An, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ việc con trai nghi ngáo đá cầm dao chém bố, mẹ và vợ chấn thương. Ngay sau đó, người dân đã báo công an và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi, trú tại Hà An, Quảng Yên) có biểu hiện ngáo đá, đã cầm dao chém bố, mẹ và vợ.

Sáng 3/10, lãnh đạo UBND phường Hà An, TX.Quảng Yên cho biết: "Đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi, trú tại Hà An, Quảng Yên) có biểu hiện ngáo đá đã cầm dao và gây nên vụ việc đáng tiếc trên. Ngay sau đó, Công an phường Hà An đã khống chế và tạm giữ đối tượng Hùng, báo cáo lên cơ quan chức năng, nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng".

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và xử lý vụ việc.