Công an Quảng Ninh thông tin vụ 10 thỏi nghi thuốc nổ đặt trong 2 cây ATM

(Dân Việt) Tới mở két nạp tiền vào cây ATM, nhân viên ngân hàng phát hiện nhiều vật hình trụ nghi thuốc nổ. Cảnh sát kiểm tra phát hiện 2 cây ATM có 10 thỏi nghi là thuốc nổ.

Cảnh sát phát hiện biên trong ATM đặt cạnh chung cư có 10 thỏi nghi là thuốc thuốc nổ.

Chiều 13/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với, Công an TP.Uông Bí điều tra làm rõ vụ việc hai cây ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đặt tại Nhà CT1, Chung cư Công ty Than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP.Uông Bí) có 10 thỏi nghi là thuốc nổ.

Theo Công an Quảng Ninh, khoảng 8h45 ngày 13/10, Tổ công tác của phòng Giao dịch Ngân hàng SHB chi nhánh Uông Bí gồm 5 nhân viên đến mở két, nạp tiền vào 2 cây ATM số 7 và 8 đặt bên hông Nhà CT1 thì phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20cm nghi là thuốc nổ, nên đã cấp báo đến Bảo vệ chung cư và Cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Công an TP Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ huy động lực lượng đến bảo vệ, phong tỏa hiện trường, bố trí phương án phòng ngừa cháy nổ, đồng thời cảnh báo và di dời một số hộ dân ra khỏi hiện trường.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, khám nghiệm tại 2 cây ATM. Cơ quan chức năng đã phát hiện 10 thỏi nghi là thuốc nổ có tổng trọng lượng khoảng 2kg. Trong đó, cây ATM số 7 có 6 thỏi, cây ATM số 8 có 4 thỏi.

Theo Công an Quảng Ninh, quá trình tháo gỡ 10 thỏi nghi là thuốc nổ trên đã được thực hiện an toàn tuyệt đối. Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật để điều tra.