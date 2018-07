Công an xã bị chém tử vong

Ngày 23.7, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt giam Võ Thành Hải (41 tuổi) cùng ba đồng phạm về tội Giết người.

Ảnh minh họa. Theo điều tra ban đầu, ngày 15.7, anh Nguyễn Ngọc Trình (công an xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) xảy ra mâu thuẫn với nhóm Hải tại quán ăn. Hai bên lao vào ẩu đả, nhưng được can ngăn nên nam công an viên bỏ đi. Bực tức, Hải cùng các đồng phạm lấy dao, rựa chạy xe đi tìm đối thủ trả thù. Thấy anh Trình chạy trên đường xã, chúng bao vây, lao vào chém tới tấp. Nạn nhân gục tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Gây án xong, nhóm Hải bỏ trốn, sau đó lần lượt ra đầu thú.

Theo An Phước (VNE)

Tag: công an xã bị chém tử vong, công an xã bị chém chết, chém chết công an xã, giết người, Khánh Hòa, Võ Thành Hải