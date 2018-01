Đồng Nai: Một phụ nữ bị cưỡng hiếp rồi sát hại trong nhà

(Dân Việt) Bước đầu qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể, có vết thương sâu ở vùng cổ, nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn.

Ngày 10.1, Công an huyện Tân Phú đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra vụ người phụ nữ bị cưỡng hiếp, sát hại ở trong nhà. Nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị N. (SN 1967, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 12h30 ngày 9.1, một số người dân tìm tới nhà bà N. thì phát hiện bà đã tử vong trong tình trạng lõa thể trên tấm nệm ở nền nhà với vết thương sâu ở vùng cổ. Mọi người hô hoán và báo công an.

Công an có mặt hiện trường. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do bị vật sắc nhọn cắt vào cổ. Trước khi bị sát hại, bà N. bị cưỡng hiếp. Bên trong căn nhà, nhiều tủ đựng đồ, vật dụng có dấu hiệu bị xáo trộn, xe máy mà bà N. thường sử dụng biến mất.

Hiện công an tiếp tục điều tra vụ việc.