Giết người vì... tên nhân vật trong game!

Vì tranh cãi về tên một nhân vật trong game điện thoại mà đối tượng đã dùng dao chém vào đầu nạn nhân gây tửng vong.

Sáng 23.2, thượng tá Đặng Văn Hiếu - Phó trưởng Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đã bàn giao đối tượng Lô Văn Hợp (16 tuổi, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Nghệ An thụ lý.

Hợp là đối tượng đã dùng dao chém anh Lương Thế Kỷ khi hai người có tranh cãi, xích mích vì nhân vật trong game trên điện thoại.

Đối tượng Hợp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30 ngày 21.2 (tức mùng 6 Tết), đối tượng Hợp đến nhà ông Lương Văn Khuyên (trú bản Ăng, xã Thông Thụ) chơi. Tại đây, thấy anh Kỷ ngồi bên cạnh chơi game trong điện thoại nên Hợp ngó xem và nói tên nhân vật trong game.

Anh Kỷ cho rằng Hợp nói sai nên giữa hai người xảy ra tranh cãi, xích mích. Sau đó, anh Kỷ đã đấm, đạp Hợp ngã ra sàn nhà. Bực tức vì bị đánh, Hợp chạy vào bếp lấy con dao rồi bất ngờ chém vào đầu anh Kỷ. Quá hoảng loạn, anh Kỷ vội lấy tay che vết thương thì bị Hợp chém thêm nhát nữa vào tay phải.

Thấy vậy, mọi người chạy lại can ngăn và đưa anh Kỷ đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt Hợp.