Hãi hùng chồng đổ axit vào “vùng kín” của vợ vì không được “yêu”

(Dân Việt) Dù đã có 7 năm chung chăn gối, sinh được hai đứa con nhưng người chồng vũ phu vẫn nhẫn tâm dùng axit đổ vào vùng kín vợ khiến cô phải chịu những hậu quả đau đớn.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vùng kín và đùi bị bỏng cực nặng chỉ vì từ chối “phục vụ” với chồng. Vụ án thương tâm Hơn 2 tháng đã trôi qua nhưng người thân của nạn nhân cũng như dân làng Behrin, thuộc quận Kannuaj, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vẫn chưa hết bàng hoàng về những thương tích nghiêm trọng vì bị tạt axit vào vùng kín của một thiếu phụ trong làng. Càng căm phẫn hơn khi nghi phạm chính là chồng nạn nhân. Một hàng xóm cạnh nhà nạn nhân cho biết, trước khi sự việc được phát hiện, giữa nạn nhân và chồng là Vel Pal đã có xích mích. Những gia đình sống xung quanh có biết nhưng không ai can thiệp vì chuyện này diễn ra “như cơm bữa”. Tuy nhiên, không ai nghĩ lần này, người chồng lại có hành vi sát hại vợ tàn độc đến vậy. Nằm trên giường bệnh, thiếu phụ nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, khi Vel Pal vừa trở về sau một cuộc nhậu. Nhìn thấy vợ, hắn lao tới đòi gần gũi nhưng chị đã từ chối. Vậy là ngay lập tức hắn nổi trận lôi đình, lao vào đánh đập thẳng tay khiến thiếu phụ choáng váng. Bất ngờ, người vợ chỉ còn biết cầu xin chồng nhẹ tay. Tuy nhiên, càng thấy vợ sợ hãi khóc lóc, Vel Pal lại càng trở nên điên cuồng và mạnh tay hơn. Bỗng nhiên hắn dừng lại, chạy ra góc nhà lấy can axit đã để sẵn. Hiểu chuyện gì sắp xảy ra, người vợ cố gắng chạy đi nhưng bị túm lại ngã vật xuống sàn. Vừa lẩm bẩm chửi, Vel Pal vừa dốc ngược can axit lên đổ thẳng vào vùng kín của vợ. Quá đau đớn, người phụ nữ chỉ còn biết quằn quại và dùng chút sức lực còn lại kêu cứu thảm thiết. Một số người dân địa phương phản ánh, đúng thời điểm này, họ có nghe thấy những tiếng la thất thanh phát ra từ nhà Vel Pal. Chạy đến nơi, họ bàng hoàng phát hiện quần chị đã bị cháy xém, để lộ phần cơ thể đầy máu. Tại hiện trường, nước axit thậm chí còn sủi bọt bốc khói trên sàn nhà. Người dân ngay lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cho cha cô là ông Kedar Singh sau khi họ nhận thấy con gái ông bị thương rất nặng. Đại diện bệnh viện nơi người phụ nữ điều trị cho hay, vụ tấn công khiến vùng kín và đùi nạn nhân bị bỏng cực nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bi kịch gia đình Nhận được tin dữ, ông Kedar Singh đã nhanh chóng có mặt. Khi chứng kiến cảnh con gái mình bị bỏng nằm đau đớn trên giường bệnh, ông chỉ còn biết thốt lên: “Sao Vel Pal lại quá ác độc với vợ nó như thế?”. Theo ông Singh, Vel Pal đã kết hôn với con gái ông được 7 năm và có 2 đứa con. Con gái ông là người phụ nữ rất hiền lành, chịu khó. Kinh tế hai vợ chồng cũng chẳng khấm khá là mấy. Khó khăn là vậy nhưng Vel Pal không hề chăm chỉ làm việc mà suốt ngày lang thang, bù khú với đám người xấu. Vel Pal bản tính lại quá vũ phu, thường xuyên đánh đập và hành hạ vợ chỉ vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt. Bất cứ ở đâu, lúc nào hắn cũng có thể “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Nhiều lần bị chồng đánh thâm tím mặt mày nhưng cô vẫn can tâm chịu đựng vì không muốn gia đình chia rẽ. Liên tục bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần nên trong khoảng thời gian gần đây, tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt khiến Vel Pal ấm ức. Nạn nhân thậm chí còn nghĩ đến chuyện về nhà bố mẹ đẻ để tránh xa người chồng vũ phu. Nhưng những toan tính của chị chưa kịp thực hiện thì đã bị chồng ra tay một cách tàn độc. Lúc ấy, người vợ khốn khổ không thể lường trước được những oan nghiệt đang đến với mình. Vào cái ngày xảy ra vụ án, vì bị vợ từ chối ân ái khiến cơn giận của y lên tới đỉnh điểm. Căm phẫn vì hành vi của con rể, người bố vợ đã viết đơn tố cáo gửi đến cảnh sát. Tại trụ sở cảnh sát, Vel Pal đã khai nhận mọi hành vi của mình. “Tội ác của Vel Pal phải bị trừng phạt nghiêm khắc để làm gương cho những kẻ vũ phu khác”, ông Kedar Singh cho biết. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 19/1/2018.

