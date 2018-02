Hai nhóm giang hồ hỗn chiến nổ súng trong đêm 30 Tết

(Dân Việt) Trong quá trình nói chuyện, 2 nhóm giang hồ xảy ra cự cãi rồi cầm hung khí đuổi chém, nổ súng khiến một số người bị thương ngay đêm 30 Tết. Vụ việc còn khiến nhiều người dân khu vực một phen hoảng sợ.

Ngày 16.1 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán), Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ nhiều đối tượng vì liên quan đến vụ hỗn chiến nổ súng khiến một số người bị thương xảy ra ở khu vực vào đêm giao thừa.

Công an đưa nhiều đối tượng về trụ sở.

Theo Công an TP.Biên Hoà, khoảng 19h ngày 15.1 (tức ngày 30 Tết), một nhóm thanh niên (khoảng 10 người) mang theo hung khí kéo tới một tiệm khu vực Trung tâm giải trí game Biên Hòa, phường Quang Vinh, trung tâm TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để gặp một nhóm thanh niên nói chuyện.

Quá trình nói chuyện, giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau rồi rượt đuổi. Theo các nhân chứng, trong lúc 2 bên hỗn chiến có nghe nhiều tiếng nổ lớn. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến 1 người bị chém trọng thương. Sau đó, nhóm tiếp tục truy sát nhóm đối thủ vào tiệm game. Ít phút sau, một nhóm thanh niên (khoảng 15 người) cầm hung khí tới giải cứu nhóm bị truy sát. Do ít người nên nhóm thanh niên khoá cửa tiệm game cố thủ ở bên trong. Vụ hỗn chiến khiến nhiều người dân ở khu vực một phen hoảng sợ.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc vào đêm 30 Tết.

Công an TP.Biên Hoà cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tiến hành bao vây, phong toả hiện trường. Công an vận động khuyên can nhóm đối tượng ra bên ngoài nhưng không được.

Hơn 22h cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế đưa nhiều đối tượng của 2 băng nhóm cùng hung khí về trụ sở để phục vụ việc điều tra. Một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ việc kinh doanh game bắn cá.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.