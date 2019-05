Hành trình triệt phá đường dây ma túy 500 tỷ đồng

(Dân Việt) Ngày 12.5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Dương, Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây ma tuý khủng trị giá 500 tỷ đồng do người nước ngoài cầm đầu.

Công an bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Liu Ming Yang (SN 1985, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, trú quận Tân Bình, TP.HCM, là chủ mưu), Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, trú quận Tân Phú, TP.HCM), Tô Gia Mỹ (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, trú quận 5, TP.HCM) và Zhu Minh Jyun (SN 1987, quốc tịch Đài Loan, trú quận Tân Phú TP.HCM).

Một đối tượng người nước ngoài bị bắt.

Ma túy "xịn"

Công an đã thu giữ nửa tấn ma tuý loại hiếm, có công hiệu mạnh nhất và đắt nhất trên thị trường. Theo cơ quan công an, khoảng 16h ngày 11.5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy cùng Cục Hải quan TP.HCM, có sự phối hợp của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, và Công an các quận huyện Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Công an TPHCM; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương đã phá thành công chuyên án 719ĐL về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do các đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu.

Tang vật của vụ án.

Đây là đường dây ma tuý loại Ketamine với số lượng lớn nhất từ trước tới nay, trị giá khoảng 500 tỷ đồng, từ nước ngoài về Việt Nam để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ. Số ma tuý này được xác định là loại ma tuý khan hiếm, có giá trị đắt nhất trên thị trường hiện nay, có độ mạnh gấp nhiều lần so với các loại ma tuý khác trên thị trường.

Tại nhà kho ở ấp 4, đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM, công an bắt giữ Zhu Minh Jyun thu giữ nửa tấn ma tuý Ketamine, 1 xe ô tô hiệu Innova BKS: 52F-940.39, 4 máy ép bao bì dùng để cất giấu ma tuý. Địa điểm này do chính Zhu Minh Jyun thuê.

Má túy giấu trong ô tô.

Cùng thời điểm, các tổ trinh sát công an khác tiến hành ập vào khách sạn ở đường Cộng Hoà, quận Tân Bình, TP.HCM. Tại đây, công an bắt giữ đối tượng cầm đầu là Liu Ming Yang. Ngoài ra, công an còn bắt giữ thêm Vân (là bạn gái của Zhu Minh Jyun) và Mỹ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đường dây này do Liu Ming Yang cầm đầu, giúp sức cho Liu Ming Yang có bạn gái của Zhu Minh Jyun là Vân và Mỹ. Vân có vai trò giúp sức cho Zhu Minh Jyun trong việc thuê kho hàng và phiên dịch. Mỹ cũng có vai trò làm phiên dịch giúp việc cho Zhu Minh Jyun tại kho hàng ở huyện Bình Chánh.

Chọn TP.HCM làm điểm trung chuyển

Theo khai báo ban đầu, Liu Ming Yang đã chỉ đạo Zhu Minh Jyun nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 14.3. Sau đó, Zhu Minh Jyun nhận 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Tiếp đó, chúng vận chuyển về kho hàng tại 110/1 đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân để giấu ma tuý. Do gần đây, biết Công an TP.HCM cùng các đơn vị khác triệt phá nhiều đường dây ma tuý khủng nên nhóm đã chuyển về huyện Bình Chánh thuê kho chứa rồi sử dụng các máy móc để nguỵ trang ma tuý.

Tang vật của vụ án.

Tại đây, Liu Ming Yang chỉ đạo Zhu Minh Jyun vận chuyển ma tuý từ nước ngoài bằng xe ô tô về kho hàng ở huyện Bình Chánh để cất giấu vào các máy ép bao bì. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo bắt giữ lô hàng ma tuý trước khi được nhóm đối tượng đưa ra nước ngoài tiêu thụ.

Đây là vụ vận chuyển trái phép ma túy Ketamine với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trị giá gần 500 tỷ đồng để đi nước thứ ba tiêu thụ. Ketamine là loại ma túy hiếm, do độ ảnh hưởng cực mạnh, thẩm thấu nhanh gấp nhiều lần so với ma túy khác.

Chiếc ô tô do Zhu Minh Jyun thuê để vận chuyển ma túy.

Chuyên án thể hiện quyết tâm của Hải quan TP.HCM, Công an TP.HCM cùng các lực lượng chức năng Bộ Công an phối hợp chặt chẽ trong thời gian khá dài. Chuyên án được lãnh đạo Bộ Công an và các ngành liên quan quan tâm chỉ đạo đặc biệt, thường xuyên nhằm tập trung đấu tranh với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu vận chuyển ma túy về Việt Nam với số lượng lớn đi nước thứ ba tiêu thụ với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.