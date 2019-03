Hot girl 9X bị bắt cùng 1,5 kg ma tuý đá

(Dân Việt) Trong lúc đang vận chuyển 1,5 kg ma tuý đá từ Quảng Trị vào Thừa Thiên – Huế để tiêu thụ, hot girl 9X đã bị công an bắt quả tang.

Sáng 7.3, UBND tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 117M (do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập) và Ban chuyên án 168T (do Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác lập) về đấu tranh với tội phạm ma túy.

Nguyễn Khoa Vũ Ngân (23 tuổi, trú tại 245 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Xuân, TP.Huế - bên phải, áo đen) bị bắt cùng 1,5 kg ma tuý đá. Ảnh: Anh Tuấn

Trước đó, trong hai ngày 1 và 2.3, hai Ban chuyên án này đã phá thành công hai chuyên án 117M và 168T, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 viên ma tuý tổng hợp; 1,5 kg ma tuý đá và nhiều tài liệu, vật dụng liên quan.

Trong đó, đặc biệt vào đêm 1.3, tại Km 783+600 Quốc lộ 1A, thuộc xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Hải quan tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (31 tuổi, trú tại 35 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP.Huế) và Nguyễn Khoa Vũ Ngân (23 tuổi, trú tại 245 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Xuân, TP.Huế) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

1,5 kg ma tuý đá mà Nguyễn Khoa Vũ Ngân vận chuyển. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật 1,5 kg ma túy đá, 1 xe ô tô Mazda3 mang BKS 75A-095.59, dụng cụ sử dụng ma túy và một số tài liệu liên quan. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận trong ngày 1.3 đã mua ma túy từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa rồi vận chuyển về TP.Huế để tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh trao thưởng cho hai ban chuyên án và các tập thể, cá nhân đã lập công. Ảnh: Kiều Hảo

Tại buổi trao thưởng, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao bằng khen của UBND tỉnh kèm tiền thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án 117M.

Đại tá Trần Đức Việt - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng 10 triệu đồng cho mỗi Ban chuyên án; quyết định tặng giấy khen cho 6 tập thể 12 cá nhân thuộc các Ban chuyên án.