Kẻ cắt cổ, đâm nhiều nhát dao vào người mẹ bạn gái lĩnh án

(Dân Việt) Bị ngăn cản chuyện tình cảm, Long đã đột nhập vào nhà lấy tay bịt miệng, dùng dao cắt cổ và đâm nhiều nhát vào người của mẹ bạn gái, khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hôm nay (29.12), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Châu Thanh Long (24 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) về hành vi giết người.

Long tại toà

Theo cáo trạng, do bị gia đình của bạn gái ngăn cản chuyện tình cảm nên Long muốn sát hại gia đình của bạn gái để trả thù. Vào khoảng 1g sáng ngày 7.7 vừa qua, Long mang theo con dao đột nhập vào nhà của bạn gái tại ấp Thanh Tiến, xã Thành Đông, huyện Bình Tân.

Trong lúc Long đột nhập, bà Nguyễn Thị Nga (54 tuổi, mẹ của bạn gái Long) thức giấc và đi ra phía sau nhà. Thấy vậy, Long đã nhanh chóng tiến gần, lấy tay bịt miệng, dùng dao cắt cổ và đâm nhiều nhát vào người bà Nga làm nạn nhân tử vong tại chổ.

Gây án xong, Long đã bỏ trốn lên TP.HCM, rồi sang Campuchia và về tỉnh Long An sau đó. Tối ngày 15.7, Long đến Công an xã Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thể hiện sự hối hận. Tuy nhiên, với hành động dã man, côn đồ và xem thường pháp luật như trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Long tù chung thân. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền 114 triệu đồng.