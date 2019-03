Khởi tố chủ một khách sạn bán số đề ở nhà riêng

(Dân Việt) Chủ một khách sạn ở TP.Cà Mau (Cà Mau) bị khởi tố vì mua bán số đề ở nhà riêng.

Ngày 7.3, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Công an TP.Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lệ Hải (tên trong CMND là Ngô Thị Kim Hương, chủ khách sạn Hoàng Gia, ở số 29 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Cà Mau) vì thực hiện hành vi đánh bạc.

Chủ khách sạn Hoàng Gia thực hiện hành vi bán số đề tại nhà riêng. Ảnh: Chúc Ly

Theo đó, vào 18h15 ngày 16.1, Công an TP.Cà Mau bắt quả tang bà Hải đang thực hiện hành vi bán số đề tại nhà riêng (số 379/3, khóm 2, phường 4, TP.Cà Mau).

Đến ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau tạm giữ bà Hải về hành vi làm chủ lô, đề.

Đến ngày 25.1, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hải về hành vi đánh bạc. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hải.

Thời gian qua, dư luận TP.Cà Mau xôn xao đồn thổi về việc bà Hải bị bắt, tuy nhiên đến nay mới có thông tin chính thức về vụ việc.