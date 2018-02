Lời khai của nghi phạm giết bạn trong tiệc tất niên

(Dân Việt) Đang trong tiệc tất niên, giữa Phước và anh T xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Bực tức, Phước dùng dao đâm anh T tử vong rồi tới công an đầu thú.

Ngày 15.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Công Phước (27 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh T (27 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, Phước khai tối 13.2, Phước cùng anh T và một số tài xế, nhân công cửa hàng phân bón ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tổ chức nhậu tất niên.

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng trước đó. Ảnh minh họa: C.T

Tới khi đã ngà ngà say thì Phước và anh T xảy ra cự cãi rồi đánh nhau. Mọi người tìm cách can ngăn nhưng Phước vẫn bực tức nên lấy dao đâm vào ngực anh T khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Phước rời khỏi hiện trường. Người dân đưa anh T đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hay tin anh T tử vong, Phước sợ hãi đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan công an đang lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và hoàn tất hồ sơ để xử lý.