Lời khai của thanh niên 26 tuổi giết người phụ nữ 65 tuổi rồi hiếp dâm

(Dân Việt) Bước đầu, nam thanh niên 26 tuổi khai nhận, do say xỉn nên đã tìm cách đột nhập vào nhà bà Nhung để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị nạn nhân phát hiện chống cự. Tâm sát hại bà rồi hiếp dâm và bỏ về nhà sinh hoạt bình thường.

Ngày 17.5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Tâm (26 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra, xử lý về hành vi Giết người và Hiếp dâm.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Tâm đổ lỗi do say xỉn nên không làm chủ hành vi. Theo đó, chiều 14.5, Tâm nhậu cùng với một số người bạn ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Công an khám nghiệm vụ án mạng trước đó. Ảnh: C.T

Tối cùng ngày, Tâm ngà ngà say đi về ngang qua nhà bà Nguyễn Lâm Yến Nhung (65 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Lúc này, Tâm tìm cách đột nhập vào nhà bà Nhung thì bị phát hiện. Bất ngờ, Tâm khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bà Nhung kháng cự, nên ra tay sát hại bà sau đó thực hiện hành động đồi trụy. Tâm về nhà sinh hoạt bình thường.

Đến khoảng 9h ngày 15.5, một nhóm công nhân được người em của bà Nhung thuê đến để sửa lại nhà. Tuy nhiên, mọi người tới không thấy bà Nhung. Nghi ngờ có chuyện, mọi người kiểm tra thì phát hiện bà Nhung đã tử vong trong nhà vệ sinh với một số vết thương trên người nên hô hoán và báo công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bàng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, công an phát hiện thi thể của bà Nhung có một số dấu vết thương tích do giằng co vì bị giết.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Tâm là người cùng địa phương là nghi can nên đã tiến hành bắt giữ.