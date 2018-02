Ngỡ ngàng vì trùm đường dây ma túy 57 tỷ đồng giàu lên bất ngờ

(Dân Việt) Người dân địa phương ngỡ ngàng vì thanh niên 31 tuổi không có nghề nghiệp ổn định bỗng xây được nhà lầu, sắm xe hơi.

Đối tượng Trần Văn Thành và số lượng 288 bánh heroin thu giữ.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy “khủng” do Trần Văn Bằng (31 tuổi, trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) cầm đầu.

Trước đó, Bằng mua ma túy chịu của một số đối tượng ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với giá 175 triệu đồng/bánh, đem bán cho một đối tượng khác để kiếm lời.

Tối 23.2, Bằng và em họ Trần Văn Thành (30 tuổi, cùng trú tại xã Kim Xá) đang vận chuyển 288 bánh heroin thì bị tổ công tác C47, Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Bằng tại xã Kim Xá, cảnh sát thu giữ thêm 100 viên ma túy tổng hợp và 1 tỷ đồng.

Trao đổi với PV về trường hợp của Bằng, một lãnh đạo xã Kim Xá cho biết: Bằng từng đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Thời gian làm việc ở nước ngoài Thành quen và cưới một cô gái người Cao Bằng làm vợ. Cách đây khoảng 3 năm, khi đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về, vợ chồng Bằng có kinh tế bình thường.

“Hai vợ chồng (Bằng – PV) ở quê một thời gian nhưng làm ăn không được nên dắt nhau lên quê vợ ở Cao Bằng làm ăn.

Khoảng 1 năm trước, Bằng về quê xây căn nhà 3 tầng như biệt thự rồi đưa vợ con về ở. Xây nhà xong Bằng mua ô tô”, lãnh đạo xã Kim Xá nói.

Theo lãnh đạo xã Kim Xá, quá trình sinh sống ở quê vợ chồng bằng không kinh doanh buôn bán, bản thân Bằng không có nghề ngề nghiệp hay công việc gì. Vì vậy, nhiều người dân ngỡ ngàng vì sự giàu lên bất ngờ của vợ chồng thanh niên 31 tuổi.

“Người dân địa phương cũng thắc mắc không biết Bằng làm gì có nhiều tiền xây nhà”, lãnh đạo xã Kim Xá nói.

Về đối tượng Trần Văn Thành, lãnh đạo xã Kim Xá cho biết, Thành làm nghề lái xe ô tô. Không như Bằng, Nam nghi phạm 30 tuổi có nhà cửa bình thường, vợ ở nhà làm ruộng.

Việc Bằng và Thành bị cơ quan điều tra bắt giữ khi vận chuyện hàng trăm bánh heroin khiến lãnh đạo xã Kim Xá và người dân địa phương bất ngờ vì quá trình sinh sống ở địa phương Thành và Bằng đều chưa có tiền án, tiền sự hay bị xử lý vì liên quan đến ma túy.

“Sau khi đi Malaysia về đối tượng (Bằng) không cờ bạc, trộm cắp gì nhưng không biết đi làm thế nào lại “dính” đến ma túy”, lãnh đạo xã Kim Xá nói.

Trung tướng Đồng Đại Lộc và Ban chuyên án kiểm tra 288 bánh heroin. (Ảnh CAND)

Liên quan đến đường dây của Bằng, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm Nông Văn Hoan (31 tuổi, trú tại thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), Phan Văn Hiển (tức Điệp, 35 tuổi, trú tại xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường) và Nông Tài Kinh (28 tuổi), trú tại Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Theo điều tra ban đầu, Nông Văn Hoan là tài xế taxi được Bằng thuê để làm “hoa tiêu” giúp anh ta trong việc phát hiện, cảnh báo trong quá trình vận chuyển ma túy.

Hiển là đối tượng vận chuyển ma túy từ huyện Vân Hồ về huyện Vĩnh Tường giao cho Bằng. Còn Nông Tài Kinh là một trong những mắt xích, cầu trung chuyển ma túy có mối quan hệ đặc biệt với các đối tượng mua bán ma túy xuyên quốc gia. Sau khi nhận ma túy từ Bằng, đối tượng Kinh sẽ đưa ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ.