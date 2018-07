Người đàn ông cùng con dâu và cháu nội chết bí ẩn trong nghĩa địa

(Dân Việt) Vào nghĩa địa thắp nhang người dân ở huyện Hoài Ân, Bình Định tá hỏa phát hiện ông Hạnh cùng con dâu và cháu nội tử vong nên vội trình báo công an.

Nghĩa địa nơi phát hiện 3 thi thể nạn nhân Chiều 22/7, Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình tử vong. Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân sống tại thôn Đức Long (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) vào nghĩa địa của thôn thắp nhang thì tá hoả phát hiện thi thể của ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi), chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi) và cháu Nguyễn Trung Đàn (5 tuổi, con con của chị Vi, ngụ địa phương) nên vội báo công an. Tại hiện trường, chị Vi tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, cạnh đó là một cây gỗ nghi là vật dụng gây án. Còn ông Hạnh cũng tử vong gần đó. Trong khi đó, thi thể của bé Đàn nằm cách ông nội và mẹ khoảng vài chục mét. Nhận tin báo, công an huyện phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Người dân địa phương cho biết, trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Hạnh dẫn con dâu và cháu nội đi tìm con trai tên Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi) mắc bệnh tâm thần bỏ nhà đi. Người dân thấy cả 3 người vào nghĩa địa thôn Đức Long để tìm Vinh, sau đó đến trưa cùng ngày thì phát hiện sự việc thương tâm. Theo nguồn tin, công an đã bắt giữ Vinh vì nghi ngờ liên quan đến việc sát hại bố, vợ và con trai mình. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tag: ke tam than giet 3 nguoi than, tham an 3 nguoi chet o binh dinh, trong an, an mang, giet nguoi, tham an o binh dinh, giet nguoi, tin binh dinh, tin nong, tin phap luat