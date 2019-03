Ông chủ quán bar có 94 người dương tính với ma túy bị phạt hành chính

(Dân Việt) Liên quan đến việc kiểm tra quán bar Gossip (phường 5, TP.Cà Mau) phát hiện 94 người dương tính với ma túy, ngày 6.3, ông Trần Văn Đãi (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Văn Cà Mau - Gossip) đã bị xử phạt hành chính 18,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt hành chính do ông Triệu Tấn Phát - Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau (Cà Mau) đã ký. Theo đó, ông Đãi bị phạt hành chính vì vi phạm hoạt động, karaoke, quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ cho phép; không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời gian trên 3 tháng; để cho người khác sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý. Với các vi phạm trên ông Đãi bị phạt 18,5 triệu đồng.

Trước đó, thượng tá Hồ Việt Triều - Trưởng Công an TP.Cà Mau cho biết, từ phản ánh của người dân, lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán bar Gossip. Ngoài phát hiện 94 người dương tính với ma túy, lực lượng công an còn thu giữ 59 viên nén (nghi là thuốc lắc), 56 bịch chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 2 bịch chứa cành lá khô (nghi là cần sa).

Quán bar Gossip được cấp phép kinh doanh ăn uống, buôn bán rượu bia, thuốc lá. Tuy nhiên, qua kiểm tra của lực lượng công an cho thấy cơ sở này có cách âm, đèn led, hoạt động như một vũ trường trá hình.

Quán bar Gossip nơi có 94 người dương tính với ma túy. Ảnh: Chúc Ly.

Theo Công an TP.Cà Mau, từ năm 2015 đến nay, Công an TP.Cà Mau đã kiểm tra quán bar Gossip 4 lần, trong đó có vi phạm các lỗi gây ồn ào khu dân cư, không nêm yết phòng cháy chữa cháy, không có hợp đồng lao động bằng văn bản. Đặc biệt, có 2 lần quán bar Gossip bị xử phạt hành chính về hành vi để cơ sở xảy ra ma túy. Tổng số tiền xử phạt cơ sở này là hơn 29,2 triệu đồng.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 1h ngày 28.2, lực lượng làm nhiệm vụ Công an TP.Cà Mau tiến hành kiểm tra quán bar Gossip,mời 149 người về trụ sở. Qua test nhanh, phát hiện 94 người (74 nam, 20 nữ) dương tính với ma túy.