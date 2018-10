Phá “ổ” cá độ 40 tỷ đồng từ cuộc điện thoại

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đường dây cá độ bóng đá qua mạng này có có 9 đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành dưới sự cầm đầu của một phụ nữ.

Ngày 22.10, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 đối tượng về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với số tiền khoảng 40 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Trước đó, đầu tháng 7.2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của quần chúng qua điện thoại với nội dung tố giác đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Mạnh cùng vợ là Hồ Thụy Thu Thủy, trú tại chung cư Mạc Đĩnh Chi, TP.Đà Lạt, cầm đầu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung tố giác của công dân. Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm và thành thạo về sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng được tung vào cuộc.

Tối 14.7, trinh sát xác định Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi), trú tại đường Tự Phước, TP.Đà Lạt nhờ Đào Ngọc Huy (21 tuổi), cùng đường Tự Phước, đem 20 triệu đồng là tiền thắng thua sau một trận cá cược bóng đá giao cho Hồ Thụy Thu Thủy tại khu vực Ba Toa, phường 5, TP.Đà Lạt, nên đã bám sát đối tượng này.

Trong lúc cả nhóm đang bàn giao tiền, các trinh sát đã ập tới thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Toàn, Hồ Thụy Thu Thủy (38 tuổi) và Nguyễn Lộc Tài (35 tuổi), trú đường Nguyên Tử Lực, TP.Đà Lạt.

Kết quả điều tra xác định, khi sắp diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới 2018, Nguyễn Văn Mạnh giao cho vợ là Hồ Thụy Thu Thủy một tài khoản cá cược (tài khoản cấp 2) với hạn mức 100.000 điểm.

Từ tài khoản chồng giao, Thủy đã tạo ra hai tài khoản mới quản lý cấp con, trong đó một tài khoản Thủy trực tiếp đăng nhập, điều hành, tài khoản còn lại giao cho Lại Ngọc Diệp (thường gọi là Tuấn “lai”, 32 tuổi), trú tại phường 3, TP.Đà Lạt, để tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc.

Từ tài khoản cá độ của mình, Hồ Thụy Thu Thủy tiếp tục cắt, tạo thêm hai tài khoản cấp 4 để giao cho Nguyễn Văn Toàn. Toàn lại tạo ra hai tài khoản khác giao cho Nguyễn Thế Hưng, ngụ tại phường 9, TP.Đà Lạt, quản lý, điều hành nhằm thu hút con bạc tham gia cá độ của các trận bóng. Tuấn “lai” sau khi có được tài khoản do Thủy cấp cũng tạo ra các tài khoản cấp 4 khác, giao cho Nguyễn Lộc Tài trực tiếp tham gia cá cược bóng đá với số điểm cược 5.000 điểm.

Trung bình mỗi điểm nhóm này quy ước với nhau thành tiền từ 10.000 - 30.000 đồng, tương đương số tiền cá cược ăn thua từ 50 - 150 triệu đồng. Hằng tuần, vào chiều thứ Hai, đường dây cá độ này sẽ ngồi lại với nhau để tính tiền thắng thua.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đường dây cá độ bóng đá qua mạng này có có 9 đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành dưới sự cầm đầu của Hồ Thụy Thu Thủy.

Từ lời khai của Thủy và các đối tượng liên quan, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng) đã xác định tổng số tiền đường dây cá độ này thực hiện khoảng 40 tỷ đồng.

Sau thời gian dài thụ lý, điều tra, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã làm rõ một số bị can, đồng thời chuyển hồ sơ sang Công an TP.Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.