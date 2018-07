Sát thủ bệnh hoạn giết hàng loạt gái mại dâm rồi chuyển giới hòng trốn tội

(Dân Việt) Dù phẫu thuật chuyển giới, thay tên đổi họ nhưng kẻ giết người hàng loạt vẫn bị bắt giữ nhờ công nghệ xét nghiệm ADN .

Các chuyên gia cho biết, con người có thể thay đổi họ tên, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ một số đặc điểm nhận dạng khác. Tuy nhiên, có duy nhất một thứ không thể thay đổi được, đó chính là mẫu ADN của họ. Đó là lý do vô số sự thật tưởng chừng không bao giờ có thể làm sáng tỏ nhưng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Loạt bài “Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN” sẽ phần nào hé lộ những câu chuyện kỳ lạ ấy. Douglas Perry bị bắt sau khi chuyển giới. Nạn nhân là gái mại dâm Buổi sáng một ngày đầu năm 1990, cảnh sát hạt Spokane, bang Washington (Mỹ) nhận được tin báo của người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng khoả thân, nằm úp mặt xuống mặt nước ở con sông chảy qua thị trấn. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định ngay sau đó. Cô là Michelle Butierrez, một công dân ở địa phương. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy nạn nhân bị hành hạ thậm tệ trước khi hung thủ ra tay bắn chết bằng một khẩu súng ngắn. Cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng cần phải tìm ra hung thủ. Thế nhưng, khi tung tích hung thủ còn chưa rõ thì xác một nạn nhân khác lại được tìm thấy cũng khỏa thân và bị bắn chết gần nơi xảy ra vụ án mạng trước. Các điều tra viên có kinh nghiệm cho rằng hai cái chết này có liên quan mật thiết với nhau. Điều tra danh tính nạn nhân, họ phát hiện cả hai cô gái đều là gái mại dâm. Sau đó không lâu, xác một nạn nhân cũng là gái mại dâm khác cũng tiếp tục được phát hiện. Việc 3 xác gái mại dâm được phát hiện mà hung thủ của cả 3 vụ án đều chưa lộ diện khiến nhiều người hoang mang. Tin rằng những cô gái bán hoa này là nạn nhân của một kẻ giết người “bệnh hoạn" và "khát máu", một chuyên án đặc biệt đã được thành lập. Ban đầu, cảnh sát tình nghi thủ phạm giết ba người này chính là Robert L. Yates, kẻ giết người hàng loạt bị kết tội sát hại 13 phụ nữ ở quận Spokane và hai phụ nữ ở hạt Pierce vào cuối những năm 1990. Tuy nhiên, Yates phủ nhận cáo buộc giết ba gái mại dâm trên. Phải tới năm 2009, nhờ kỹ thuật kiểm tra ADN, Yates mới được loại khỏi danh sách tình nghi. Bất lực khi không thể tìm thêm được bất kỳ manh mối nào, vụ án rơi vào bế tắc và dần dần chìm vào quên lãng suốt nhiều năm. Chuyển giới để trốn truy nã Đến tháng 3/2012, một phụ nữ có tên Donna R. Perry (61 tuổi), bị bắt vì sở hữu súng trái phép. Mặc dù chưa có sự liên quan trực tiếp tới vụ án mạng năm nào, song loại súng ngắn này khiến cảnh sát đặt dấu hỏi chấm về mối liên hệ của người phụ nữ này và 3 xác chết năm xưa và lục lại hồ sơ từ 22 năm trước. Donna R. Perry đã được đem đi lấy mẫu ADN. Thật bất ngờ, mẫu ADN này hoàn toàn trùng khớp với ADN tìm thấy ở hiện trường vụ án. Khám nhà nghi phạm, điều tra viên phát hiện một ngăn tủ chứa quần áo lót của các nạn nhân, được người này lưu giữ như "chiến lợi phẩm" cho các vụ giết người. Lần theo manh mối này, cảnh sát tìm ra chiếc xe hơi Perry từng sử dụng và tìm thấy một vỏ đạn trong đó trùng khớp với vỏ đạn tại hiện trường sát hại 3 gái mại dâm. Tuy nhiên, điều khó hiểu là Donna R. Perry mang giới tính nữ còn hung thủ lại được nhận định là một người đàn ông. Qua điều tra, mọi chuyện cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. Donna R. Perry chính là Douglas Perry, vốn mang giới tính nam và từng có nhiều tiền án tiền sự. Sau khi ra tay sát hại 3 cô gái mại dâm và thực hiện một số phi vụ khác, lo bị bại lộ, Douglas Perry liền nghĩ cách thay đổi danh tính bằng cách lấy tên mới là Donna, luôn tự nhận mình là nữ và sang Thái Lan phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn đồng thời sử dụng thuốc chuyển giới để không ai còn nhận ra mình. Với “vỏ bọc” mới, hắn liên tục gây ra các vụ phạm pháp khác. Sau khi Donna bị bắt, một bạn tù khai rằng trong thời gian ngồi tù với Douglas, người này tiết lộ đã giết chết ít nhất 9 gái mại dâm trong khu vực. --------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN vào 4h ngày 21/7/2018.

