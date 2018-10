Sau khi giết chị dâu trong khách sạn, nam MC nói gì với vợ?

(Dân Việt) Nhận được thông tin Mỹ thú nhận việc giết chị L, công an tới khách sạn kiểm tra thì phát hiện chị L tử vong trên giường.

Công an phát hiện chị L tử vong trong khách sạn sau khi Bùi Anh Mỹ (ảnh nhỏ) thú nhận với vợ việc đã sát hại chị dâu.

Ngày 22/10, Công an TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân chị L (SN 1991, ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) tử vong tại khách sạn P.T, thuộc phường Hợp Minh, TP.Yên Bái.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Hợp Minh xác nhận thông tin, ngày 21/10, chị L được phát hiện tử vong trong khách sạn P.T. Nghi phạm gây ra vụ án là Bùi Anh Mỹ (SN 1984, trú tại xã Việt Hồng). Sau khi sát hại chị L, Mỹ điều khiển xe máy lao vào ô tô tự tử nhưng không chết.

Một cán bộ Công an phường Hợp Minh thông tin thêm, sơ bộ xác định chị L được phát hiện tử vong trên giường. Còn Mỹ gặp tai nạn ở địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

“Sự việc phát hiện vào chiều tối (21/10). Công an thành phố và Công an tỉnh vào cuộc điều tra, Công an phường chỉ bảo vệ vòng ngoài. Tới 1h sáng (22/10) mới khám nghiệm xong”, một cán bộ Công an phường Hợp Minh thông tin.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Việt Hồng cho biết, Mỹ và chị L có quan hệ em rể, chị dâu. Theo đó, Mỹ lấy chị H. Trong khi, anh trai ruột chị H (vợ Mỹ) kết hôn với chị L.

Sau khi nhận được tin Mỹ bị tai nạn, vợ của Mỹ đã vào viện để chăm sóc. Tại bệnh viện, Mỹ đã kể lại việc sát hại chị dâu của mình.

“Vợ của Mỹ đã gọi điện cho tôi nói: “Em báo cáo, Mỹ vừa bảo với em, Mỹ đã giết L. rồi. Mỹ muốn ra đầu thú”. Nhận được tin báo, tôi nhanh chóng liên hệ với Công an huyện Trấn Yên. Sau đó, Công an huyện thông báo với công an thành phố”, cán bộ Công an xã Việt Hồng thông tin.

Từ thông tin vợ Mỹ, lực lượng công an tới khách sạn P.T kiểm tra thì phát hiện chị L tử vong.

Theo lãnh đạo Công an xã Việt Hồng, Mỹ là người địa phương khác. Sau khi kết hôn với chị H, Mỹ chuyển về xã Việt Hồng cư trú cách nhà bố mẹ vợ khoảng 4-5km. Vợ chồng Mỹ có 2 cô con gái, đối tượng làm MC, phục vụ phông bạt cho đám cưới.

“Ở địa phương Mỹ sinh hoạt bình thường, chưa có vi phạm pháp luật. Chính quyền xã cũng chưa tiếp nhận thông tin về mâu thuẫn trong gia đình Mỹ”, cán bộ công an xã Việt Hồng thông tin.