Sốt sắng giúp việc chùa, nam thanh niên ôm hòm công đức mất tích

(Dân Việt) Một nam thanh niên mặc quần áo phật tử giúp việc tại lễ cất nóc của một ngôi chùa trên địa bàn huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội). Chuyện sẽ không có gì là bất bình thường nếu như nam thanh niên này không bê hòm công đức rồi bỏ trốn khiến tăng ni, phật tử cũng như dư luận địa phương ngỡ ngàng.

Theo đó, ngày 30.9 vừa qua, tại chùa Thái Ân (thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) diễn ra lễ cất nóc, dựng chuông. Tại buổi lễ này có một người thanh niên mặc quần áo giống phật tử rất sốt sắng giúp việc tại buổi lễ.

Tuy nhiên, thông tin phản ánh cho biết, người đàn ông này đã bê hòm công đức của chùa rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Nam thanh niên này rất năng nổ làm tất cả mọi việc và luôn chỉ đạo, làm việc sát cạnh trụ trì nên ai ai cũng tưởng là đệ tử của sư thầy. Trong khi đó sư thầy thì lại tưởng là người của công ty tình nguyện đến giúp đỡ.

Nam thanh niên mặc áo phật tử được cho là đã rất sốt sắng giúp việc tại buổi lễ cất nóc.

Cậu ấy chỉ đạo khách tứ phương bỏ hết tiền công đức lớn vào 1 hòm (là hòm này cậu ấy tự mang đến), còn sai cả các phật tử khênh hòm vào bên trong. Đến cuối buổi thì không thấy hòm công đức đâu, mọi người tá hỏa đi tìm, xem lại máy quay thì thấy cậu ấy đã ôm hòm công đức cất bước ra đi tự lúc nào” - thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước sự việc này, sáng nay (2.10), lãnh đạo Công an xã Tam Hưng xác nhận có vụ việc bê trộm hòm công đức trong lễ cất nóc, dựng chuông tại chùa Thái Ân ngày 30.9 vừa qua.

Tuy nhiên người này đã biến mất khỏi buổi lễ cùng với hòm công đức trên tay.

Theo vị lãnh đạo Công an xã Tam Hưng, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, Công an xã đã báo cáo Công an huyện Thanh Oai trực tiếp xuống điều tra, truy xuất camera tìm người có hành vi trộm hòm công đức của nhà chùa.

Ở một diễn biến khác, trước nghi vấn thanh niên mặc quần áo phật tử đã trộm tiền trong hòm công đức, lãnh đạo UBND xã Tam Hưng nhận định, chưa thể khẳng định được điều này tuy nhiên nam thanh niên trên cũng không phải là người địa phương và đã rời đi ngay sau đó.

Lãnh đạo UBND xã Tam Hưng cũng cho biết, khi kết thúc buổi lễ nam thanh niên bàn giao hòm tiền công đức và chìa khóa lại cho nhà chùa và khi kiểm tra bên trong có hơn 6 triệu đồng.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này